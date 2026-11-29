FOTO: Confusiones con el DNI digital, problemas con las papeletas y un fallecido en las elecciones españolas.

Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- La jornada electoral en España transcurrió con diversas incidencias en los colegios de votación, entre ellas problemas con el uso del DNI digital, confusiones con las papeletas y dificultades para constituir algunas mesas, además de la muerte de un hombre de 88 años en Barcelona.

Entre los episodios registrados, la ministra de Sanidad, Mónica García, no pudo utilizar inicialmente su documento digital por problemas de cobertura. Por su parte, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, olvidó su DNI físico en la mesa de votación, aunque se lo devolvieron poco después.

También hubo una confusión en una localidad cercana a Granada, donde un hombre fue informado de que ya había votado debido a que otro elector con el mismo nombre y primer apellido sufragó en una mesa equivocada. Finalmente, ambos votos fueron considerados válidos.

Asimismo, se reportaron inconvenientes con las papeletas, especialmente las correspondientes al Senado, por confusiones entre las listas del Frente Amplio y el Frente Obrero. En Cataluña, dos colegios demoraron su apertura por falta de boletas, mientras que otros dos en Galicia debieron suspender temporalmente la votación tras quedarse sin papeletas.

Por otra parte, algunas mesas enfrentaron dificultades para completar su integración ante la ausencia de autoridades y suplentes. En Salamanca, un suplente de otra mesa se ofreció para reemplazar a una mujer lactante, con la aprobación de las autoridades electorales correspondientes.

El episodio más grave ocurrió en un distrito de Barcelona, donde un hombre de 88 años sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando acudió a votar. Los servicios de emergencia llegaron al colegio electoral, pero no lograron reanimarlo.