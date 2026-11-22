Incendio en fábrica de Indonesia deja tres muertos y decenas de desaparecidos en Banten
Los equipos de rescate recuperaron restos de víctimas y sigue la búsqueda. En el momento del siniestro trabajaban en el lugar 300 operarios.
FOTO: Vista aérea del trabajo de los equipos de rescate en la fábrica incendiada en la provincia indonesia de Banten
Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- Al menos tres muertos y 36 desaparecidos es el primer balance de un incendio en una fábrica de la provincia Indonesia de Banten, aunque la cifra podría ser mucho mayor, ya que los equipos de rescate retiraron a lo largo de este domingo numerosas bolsas con restos humanos sin identificar.
Los equipos de rescate retiraron este domingo 24 bolsas con restos humanos de una fábrica de caramelos incendiada. La Policía aún no pudo determinar a cuántas víctimas corresponden los restos y prevé reanudar la búsqueda el lunes por la mañana.
El primer balance de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) informó de tres muertos, 36 desaparecidos y cuatro heridos trasladados a centros de salud.
Tras el hallazgo de los restos, el jefe de la Policía de Banten, Hendra Kurniawan, indicó que seguían verificando el paradero de unos 50 empleados y que esa cifra podía variar a medida que se cotejaran las listas de los turnos.
El fuego comenzó el sábado alrededor de las 17, hora local, en la planta de PT Fonusa Agung Mulia, en el parque industrial Pancatama, en Cikande, distrito de Serang. La fábrica pertenece al grupo United Family Food y produce, entre otros artículos, los caramelos de leche Milkita.
El director de la planta, Steven Erwin Wijaya, dijo que alrededor de 300 personas estaban presentes durante el turno del sábado. En un comunicado posterior, la empresa informó que 29 trabajadores seguían desaparecidos y que aún debe confirmar el paradero de otros ocho.
La Policía suspendió el rastrillaje a las 18 del domingo por razones de seguridad. Los bomberos todavía combatían focos activos y el derrumbe de un piso superior dificultaba el acceso a varias áreas. El operativo se retomará a las 7 del lunes, hora local.
Los restos fueron trasladados al hospital policial Bhayangkara de Banten. El equipo forense comenzó a reunir muestras de ADN de familiares y pertenencias de los trabajadores desaparecidos para identificar a las víctimas, un proceso que podría llevar entre dos y tres semanas. Las autoridades investigan la causa del incendio.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Indonesia?
Un incendio en una fábrica dejó al menos tres muertos y 36 desaparecidos en la provincia de Banten.
¿Cuántas personas estaban en la fábrica?
Aproximadamente 300 operarios trabajaban en la planta al momento del siniestro.
¿Qué se ha encontrado hasta ahora?
Se han recuperado 24 bolsas con restos humanos, pero aún no se ha determinado a cuántas víctimas corresponden.
¿Cuál es el estado de la búsqueda?
La búsqueda se reanudará el lunes por la mañana, tras suspenderse temporalmente por razones de seguridad.
¿Cómo se identificará a las víctimas?
Se están recolectando muestras de ADN de familiares y pertenencias de los desaparecidos para identificar a las víctimas.
[Fuente: Noticias Argentinas]