FOTO: Vista aérea del trabajo de los equipos de rescate en la fábrica incendiada en la provincia indonesia de Banten

Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- Al menos tres muertos y 36 desaparecidos es el primer balance de un incendio en una fábrica de la provincia Indonesia de Banten, aunque la cifra podría ser mucho mayor, ya que los equipos de rescate retiraron a lo largo de este domingo numerosas bolsas con restos humanos sin identificar.

Los equipos de rescate retiraron este domingo 24 bolsas con restos humanos de una fábrica de caramelos incendiada. La Policía aún no pudo determinar a cuántas víctimas corresponden los restos y prevé reanudar la búsqueda el lunes por la mañana.

El primer balance de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) informó de tres muertos, 36 desaparecidos y cuatro heridos trasladados a centros de salud.

Tras el hallazgo de los restos, el jefe de la Policía de Banten, Hendra Kurniawan, indicó que seguían verificando el paradero de unos 50 empleados y que esa cifra podía variar a medida que se cotejaran las listas de los turnos.

El fuego comenzó el sábado alrededor de las 17, hora local, en la planta de PT Fonusa Agung Mulia, en el parque industrial Pancatama, en Cikande, distrito de Serang. La fábrica pertenece al grupo United Family Food y produce, entre otros artículos, los caramelos de leche Milkita.

El director de la planta, Steven Erwin Wijaya, dijo que alrededor de 300 personas estaban presentes durante el turno del sábado. En un comunicado posterior, la empresa informó que 29 trabajadores seguían desaparecidos y que aún debe confirmar el paradero de otros ocho.

La Policía suspendió el rastrillaje a las 18 del domingo por razones de seguridad. Los bomberos todavía combatían focos activos y el derrumbe de un piso superior dificultaba el acceso a varias áreas. El operativo se retomará a las 7 del lunes, hora local.

Los restos fueron trasladados al hospital policial Bhayangkara de Banten. El equipo forense comenzó a reunir muestras de ADN de familiares y pertenencias de los trabajadores desaparecidos para identificar a las víctimas, un proceso que podría llevar entre dos y tres semanas. Las autoridades investigan la causa del incendio.