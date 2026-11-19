DACA, Bangladesh (AP) — Un incendio nocturno en la casa ancestral del exlíder interino de Bangladesh y Nobel de la Paz Muhammad Yunus parece haber sido provocado, según informaciones policiales. Este incidente se produce en un clima de creciente violencia y disturbios tras el anuncio de la derrocada ex primera ministra Sheikh Hasina sobre su intención de regresar al país.

El fuego se desató antes de la medianoche del miércoles en la residencia de Yunus, quien ocupó el cargo de líder interino durante 18 meses tras un levantamiento popular que llevó a la renuncia de Hasina. Esta fue evacuada por los militares el 5 de agosto de 2024. La policía, a través del inspector Mozammel Haque, explicó que una patrulla detectó el fuego en una habitación deshabitada de la planta baja y actuó rápidamente para apagarlo. La investigación del incidente está en curso, aunque no se han proporcionado más detalles.

El incendio se produce en un contexto de tensiones políticas que han escalado desde el anuncio de Hasina de que regresará en diciembre tras su exilio en India. En una reciente entrevista, Hasina aseguró que nada, ni siquiera la muerte, podría impedir su regreso a Bangladesh.

La exmandataria ha solicitado un pasaporte y una tarjeta de identidad nacional para facilitar su retorno, pero el gobernante Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), liderado por el primer ministro Tarique Rahman, ha manifestado que no le otorgará dichos documentos, argumentando que India debe entregarla conforme a un tratado de extradición.

Autoridades y dirigentes del BNP han señalado que los partidarios de Hasina están intentando generar caos antes de su regreso. En las últimas semanas, se han reportado explosiones de bombas caseras, incendios provocados y bloqueos de carreteras en Daca y otras regiones del país.

Yunus estuvo al mando hasta febrero, cuando su gobierno interino entregó el poder a un gobierno electo con Rahman a la cabeza. Su liderazgo interino fue establecido tras un levantamiento estudiantil que finalizó con 15 años de gobierno de Hasina.

Hasina fue condenada a muerte por crímenes de lesa humanidad relacionados con la muerte de manifestantes durante el levantamiento. Su partido, la Liga Awami de Bangladesh, fue ilegalizado durante la administración de Yunus.

Tanto el gobierno de Yunus como el de Rahman solicitaron a India la extradición de Hasina, pero Nueva Delhi no ha respondido a estas solicitudes.

Rahman instó el miércoles a las fuerzas democráticas a permanecer unidas para evitar que el partido de Hasina regrese a la arena política. En las últimas semanas, se han reportado protestas y actos violentos en al menos 22 distritos del país. Según la policía y medios locales, al menos dos simpatizantes del BNP fallecieron en un enfrentamiento con seguidores de Hasina en el distrito de Narail.

El Banco Grameen, institución de microcréditos fundada por Yunus, también ha sido blanco de ataques, reportando que al menos 22 de sus sucursales fueron vandalizadas entre el 10 y el 17 de noviembre.

En la vivienda ancestral de Hasina en el distrito de Gopalganj, los manifestantes han bloqueado frecuentemente las autopistas que llevan al puente más largo del país, que conecta Daca con las regiones suroccidental y meridional. Recientemente, se produjeron incendios en una comisaría y enfrentamientos entre los inconformes y las fuerzas de seguridad. Cientos de efectivos paramilitares se han desplegado en la zona para mantener el orden.

En Daca, la policía detuvo el martes al exalcalde Mohammad Sayeed Khokon, un aliado de Hasina. Al día siguiente, arrestaron a Nurul Islam Nahid, un exministro del gobierno de la exmandataria.

El principal diario en inglés de Bangladesh, Daily Star, informó que las casas de Dipu Moni y Sujit Roy Nandy, exintegrantes del gobierno de Hasina, también fueron incendiadas el miércoles.