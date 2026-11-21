Incendio en buque ruso tras ataque con drones en el golfo de Finlandia
La Guardia Fronteriza de Finlandia está coordinando las operaciones de rescate marítimo y se prepara para un posible control de daños ambientales.
FOTO: Petteri Orpo, primer ministro finlandés.
Buenos Aires, 21 noviembre (NA/Xinhua) -- Un buque de carga ruso se incendió tras un ataque con drones en aguas internacionales en el este del golfo de Finlandia la mañana de hoy sábado, antes de ir a la deriva hacia aguas territoriales finlandesas, informaron las autoridades de Finlandia.
El Ministerio de Defensa finlandés señaló que sus fuerzas armadas detectaron el ataque y que la embarcación sufrió daños. Agregó que se impusieron restricciones temporales al espacio aéreo y marítimo en el este del golfo de Finlandia como medida de precaución para garantizar la seguridad y facilitar posibles operaciones antidrones.
La Guardia Fronteriza de Finlandia está coordinando las operaciones de rescate marítimo y se prepara para un posible control de daños ambientales. El incidente no representó peligro alguno para el resto del tráfico marítimo, indicó la agencia.
La Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia identificó la embarcación como el buque ruso de carga seca Sparta II, que navegaba desde San Petersburgo hacia Kaliningrado, un exclave ruso en el mar Báltico, de acuerdo con el organismo público de radiodifusión de Estonia.
Un funcionario de la agencia estoniana mencionó que Estonia monitorea la situación en cooperación con las autoridades finlandesas y que respondería si Rusia solicitaba asistencia internacional.
El gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko, aseveró en redes sociales que la embarcación fue atacada por dos drones en aguas internacionales a unas tres millas náuticas de la frontera con Rusia.
La tripulación está siendo evacuada y se evalúa el alcance de los daños, añadió. Por separado, Drozdenko indicó que 80 drones fueron derribados hoy sobre la región de Leningrado.
En un comunicado publicado en la plataforma rusa de redes sociales MAX, el gobernador de la región de Kaliningrado, Alexei Besprozvannykh, destacó que el incidente no representa ninguna amenaza para el suministro al exclave.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un buque de carga ruso sufrió un incendio tras un ataque con drones en el golfo de Finlandia.
¿Quién está a cargo de las operaciones?
La Guardia Fronteriza de Finlandia coordina las operaciones de rescate marítimo.
¿Cuándo sucedió el incidente?
El ataque ocurrió la mañana del sábado 21 de noviembre de 2026.
¿Dónde se produjo el ataque?
El ataque tuvo lugar en aguas internacionales en el este del golfo de Finlandia.
¿Por qué se impusieron restricciones?
Se impusieron restricciones temporales al espacio aéreo y marítimo por razones de seguridad.
[Fuente: Noticias Argentinas]