Buenos Aires, 21 noviembre (NA/Xinhua) -- Un buque de carga ruso se incendió tras un ataque con drones en aguas internacionales en el este del golfo de Finlandia la mañana de hoy sábado, antes de ir a la deriva hacia aguas territoriales finlandesas, informaron las autoridades de Finlandia.

El Ministerio de Defensa finlandés señaló que sus fuerzas armadas detectaron el ataque y que la embarcación sufrió daños. Agregó que se impusieron restricciones temporales al espacio aéreo y marítimo en el este del golfo de Finlandia como medida de precaución para garantizar la seguridad y facilitar posibles operaciones antidrones.

La Guardia Fronteriza de Finlandia está coordinando las operaciones de rescate marítimo y se prepara para un posible control de daños ambientales. El incidente no representó peligro alguno para el resto del tráfico marítimo, indicó la agencia.

La Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia identificó la embarcación como el buque ruso de carga seca Sparta II, que navegaba desde San Petersburgo hacia Kaliningrado, un exclave ruso en el mar Báltico, de acuerdo con el organismo público de radiodifusión de Estonia.

Un funcionario de la agencia estoniana mencionó que Estonia monitorea la situación en cooperación con las autoridades finlandesas y que respondería si Rusia solicitaba asistencia internacional.

El gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko, aseveró en redes sociales que la embarcación fue atacada por dos drones en aguas internacionales a unas tres millas náuticas de la frontera con Rusia.

La tripulación está siendo evacuada y se evalúa el alcance de los daños, añadió. Por separado, Drozdenko indicó que 80 drones fueron derribados hoy sobre la región de Leningrado.

En un comunicado publicado en la plataforma rusa de redes sociales MAX, el gobernador de la región de Kaliningrado, Alexei Besprozvannykh, destacó que el incidente no representa ninguna amenaza para el suministro al exclave.