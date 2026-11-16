Hutíes acusan a Arabia Saudí de ataques en Yemen que dejaron tres muertos

FOTO: Hutíes acusan a Arabia Saudí de ataques que mataron a 3 y otras noticias de Oriente Medio

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, acusaron a Arabia Saudí el lunes de ser responsables de dos ataques que resultaron en la muerte de tres personas en áreas de Yemen bajo su control. El gobierno saudí no emitió comentarios de inmediato sobre estas afirmaciones.

Las autoridades sanitarias hutíes informaron que las víctimas incluyen a un niño, quien perdió la vida en un ataque con dron en una vivienda ubicada en el barrio de Al-Sarar, en la capital, Saná. Este ataque también dejó a siete personas heridas, según el portavoz del Ministerio de Salud, Anees al-Asbahi.

Además, se reportó que ataques aéreos separados alcanzaron una estación de combustible en la provincia de Omran, donde dos personas murieron y ocho resultaron heridas. Al-Asbahi atribuyó la responsabilidad de estos ataques a Arabia Saudí, que no ha respondido a estas acusaciones.

Los enfrentamientos entre los hutíes y Arabia Saudí han recrudecido desde mediados de julio, rompiendo un alto el fuego establecido en 2022 que había logrado reducir la violencia en la guerra civil de Yemen. Los hutíes han llevado a cabo ataques con misiles y drones contra el reino saudí, mientras que Arabia Saudí ha respondido con ataques aéreos en las zonas controladas por los hutíes.

Por otro lado, Irán reportó que tres petroleros se incendiaron tras chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz. La televisión estatal iraní advirtió a las embarcaciones sobre la peligrosidad de esta ruta, que es crucial para el comercio mundial. Este incidente ha sido atribuido a minas que han dañado varios buques en la región.

Además, un grupo de derechos humanos informó que Arabia Saudí ejecutó a dos personas, incluyendo a un activista que había organizado protestas por derechos civiles en la ciudad de Qatif. La Organización Saudí Europea para los Derechos Humanos identificó a los ejecutados como Jawad Abdullah Qureiris y Fadel Hassan al-Safwani, quienes fueron detenidos en 2020.

En un contexto diferente, Jordania prohibió el uso de la aplicación de mensajería Telegram, argumentando que había sido utilizada para la difusión de extremismo y radicalización, lo que representaba una amenaza para la seguridad nacional. La prohibición se produce tras la condena a muerte de tres hombres por un ataque mortal en una iglesia en octubre, aunque no está claro si está relacionada con este evento.