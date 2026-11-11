Huelga general en España: protestas por vivienda dejan 40 detenidos y disturbios en varias ciudades

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) — España se encuentra inmersa en la huelga general del 11N, que se desarrolla durante 24 horas, generando protestas en las calles por la crisis de vivienda. Hasta el momento, se han reportado alrededor de 40 detenciones, según informan medios internacionales.

Esta información fue proporcionada por el Ministerio del Interior del país y la Ertzaintza, la policía autonómica del País Vasco, de acuerdo con lo que recoge la Agencia Noticias Argentinas.

El sindicato Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) ha reportado que al menos 20 de sus miembros resultaron heridos durante las intervenciones de las fuerzas de seguridad.

Desde el inicio de la jornada, los piquetes han bloqueado carreteras, accesos a zonas industriales y algunas vías urbanas, lo que ha generado un impacto significativo en el transporte público en Cataluña, incluyendo la cancelación de 85 vuelos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Además, un grupo de aproximadamente 50 personas con el rostro cubierto realizó una irrupción en la sede de una cadena de televisión estatal en Barcelona. Los manifestantes entraron en el estudio del programa Cafè d’idees, que se transmitía en vivo, y desplegaron pancartas con sus demandas relacionadas con la huelga.

Ante la situación, la periodista que conducía el programa se vio obligada a concluir su intervención debido a la imposibilidad de continuar con la transmisión en directo.

Estas protestas son una continuación de las movilizaciones surgidas tras el desalojo en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que falleció posteriormente en un hospital, generando una fuerte indignación en la población.

Los hechos

Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo acciones contra los manifestantes que bloquearon la Gran Vía en Madrid. Según las imágenes difundidas en redes sociales, los uniformados utilizaron palos para dispersar a los ciudadanos, incluyendo menores de edad, que intentaban obstruir una de las principales vías de la ciudad.

Los choques también se han registrado en otras provincias del país, donde se ha observado un seguimiento desigual de la convocatoria, según han indicado los voceros de los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).

Empujones y porrazos

Los medios de comunicación han registrado que la zona fue cercada por agentes equipados con material antimotines. En uno de los videos, se observa a los uniformados empujando, golpeando con porras y gritando a los manifestantes que intentaron sobrepasar el cordón policial, mientras los presentes clamaban: "No se pega, no se pega".

En medio de la confusión, un reportero que cubría los hechos recibió empujones de los policías que utilizaban su escudo antidisturbios.