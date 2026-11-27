Huelga en el Metro de Londres genera caos para miles de pasajeros en la ciudad
Las negociaciones con Transport for London no lograron resolver un conflicto sobre una semana laboral voluntaria de cuatro días.
FOTO: Pasajeros caminan frente a un aviso sobre el impacto de una huelga en los servicios ferroviarios en la estación del metro de Baker Street, en Londres.
Buenos Aires, 26 noviembre (NA) — Una huelga en el Metro de Londres complicó en las últimas horas a miles de usuarios, informaron medios internacionales. Centenares de pasajeros fueron captados por cámaras de distintos medios caminando ante la paralización de los servicios por 24 horas, observó la Agencia Noticias Argentinas.
Los conductores del metro de Londres afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte, iniciaron su protesta este jueves al mediodía. Las negociaciones con Transport for London no lograron resolver un conflicto sobre una semana laboral voluntaria de cuatro días, informó Xinhua.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Londres?
Una huelga en el Metro de Londres causó complicaciones para miles de pasajeros debido a la paralización de los servicios.
¿Quiénes están en huelga?
Los conductores del metro de Londres, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte.
¿Cuándo comenzó la huelga?
La protesta se inició el jueves al mediodía y tuvo una duración de 24 horas.
¿Qué conflicto se está negociando?
Las negociaciones se centran en un conflicto relacionado con una semana laboral voluntaria de cuatro días.
¿Cuál es la reacción de los usuarios?
Miles de pasajeros se vieron afectados, muchos de ellos caminando en busca de alternativas de transporte.
[Fuente: Noticias Argentinas]