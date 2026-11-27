FOTO: Pasajeros caminan frente a un aviso sobre el impacto de una huelga en los servicios ferroviarios en la estación del metro de Baker Street, en Londres.

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) — Una huelga en el Metro de Londres complicó en las últimas horas a miles de usuarios, informaron medios internacionales. Centenares de pasajeros fueron captados por cámaras de distintos medios caminando ante la paralización de los servicios por 24 horas, observó la Agencia Noticias Argentinas.

Los conductores del metro de Londres afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte, iniciaron su protesta este jueves al mediodía. Las negociaciones con Transport for London no lograron resolver un conflicto sobre una semana laboral voluntaria de cuatro días, informó Xinhua.