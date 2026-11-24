Hombres armados ingresaron este martes a un supermercado en Cartagena de Indias, una ciudad situada en el norte de Colombia, donde tomaron como rehenes a decenas de personas, lo que llevó a las autoridades a implementar un amplio dispositivo de seguridad en la zona.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró en un evento público que "un grupo de bandidos" intentó asaltar un vehículo de valores. Este vehículo se encontraba en un centro comercial de Cartagena para recoger dinero cuando los supuestos delincuentes llevaron a cabo el intento de asalto. Gracias a la vigilancia de las cámaras de seguridad, se activaron los botones de pánico, alertando a la Policía de Colombia, explicó De la Espriella, según reportes de la cadena CNN.

Ante la situación, los hombres armados "no tuvieron otra opción que refugiarse en uno de los locales" del centro comercial, específicamente en un almacén Éxito, donde retuvieron a "30 personas, de las cuales cinco, que son mujeres mayores, ya han sido liberadas", indicó el mandatario colombiano.

"Ya están (en el lugar) todas las capacidades de la fuerza pública", añadió el presidente.

Según informes de medios locales, los retenidos en el supermercado incluyen tanto a clientes como a empleados. La Policía de Colombia emitió un comunicado en el que subrayó que su prioridad es "proteger la vida de todas las personas".

"La Policía Nacional ha activado sus capacidades especializadas, trabaja bajo una coordinación integral y desarrolla todas las acciones necesarias para lograr una solución segura a la situación", afirmó la institución.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, comunicó a través de X que la Policía Nacional, la Armada y las Fuerzas Militares están gestionando la crisis. "Se han implementado todos los protocolos establecidos para este tipo de escenarios, con el fin de salvaguardar la vida de las personas", agregó Turbay Paz.

En redes sociales, se han compartido videos que muestran a los presuntos delincuentes en el supermercado, armados con lo que parecen ser rifles y encapuchados. En estos videos, se observa a algunas personas retenidas sentadas y con la espalda contra la pared.

El Grupo Éxito, dueño del supermercado, emitió un comunicado donde destaca que "la protección de la vida y la integridad de las personas" es su principal preocupación. "La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación", indicó el Grupo Éxito.

El incidente también afectó el tráfico aéreo, ya que los aterrizajes en el aeropuerto de Cartagena fueron suspendidos durante casi una hora. Sin embargo, la Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que actualmente tanto despegues como aterrizajes se realizan "con normalidad".