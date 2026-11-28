MOGADISCIO, Somalia (AP) — Hombres armados secuestraron el sábado en el golfo de Adén un buque de carga con bandera de Panamá, propiedad de una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, informó a The Associated Press un agente de la policía marítima del Estado semiautónomo somalí de Puntlandia. El agente, que habló por teléfono bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a conversar con los medios, identificó la embarcación como el MV Marsa Virgo y señaló que seis hombres armados la habían tomado.

El barco transportaba contenedores con una carga no revelada y pertenece a la empresa Marsa Ocean Shipping, con sede en Emiratos Árabes Unidos. Las relaciones entre Somalia y Emiratos Árabes Unidos han estado marcadas por tensiones diplomáticas. La semana pasada, Somalia ordenó al embajador de Emiratos Árabes Unidos que abandonara el país, citando una falta de respeto a la soberanía nacional.

La agencia United Kingdom Maritime Trade Operations, o UKMTO, indicó que el capitán del buque reportó que hombres armados abordaron la embarcación a las 06:30 GMT, a unos 119 kilómetros (64 millas náuticas) al suroeste de Balhaf, Yemen. Una alerta separada del Centro de Seguridad Marítima de la Unión Europea — Océano Índico señaló que seis piratas armados abordaron un buque mercante alrededor de las 06:55 GMT, a unos 222 kilómetros (120 millas náuticas) al noroeste de Bosaso, Somalia. Indicó que la tripulación se refugió en un compartimento seguro y no se reportaron heridos.

Las alertas describieron ubicaciones y horarios cercanos, pero de momento no queda claro si se referían al mismo buque. La operación naval de la Unión Europea Atalanta afirmó que estaba investigando. La piratería somalí ha resurgido este año tras varios años de relativa calma. En un informe general del 20 de noviembre, UKMTO indicó que el petrolero Asana, secuestrado en julio, seguía bajo control de los piratas hasta el 18 de noviembre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.