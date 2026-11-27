Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- Un helicóptero militar de Perú se accidentó durante un sobrevuelo por el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una región remota de la Amazonía peruana donde operan grupos vinculados al narcotráfico y permanecen remanentes de Sendero Luminoso.

Hasta el momento, las autoridades no informaron el estado de los tripulantes, según informaron medios peruanos y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El Comando Especial VRAEM indicó que la aeronave sufrió el siniestro cuando se dirigía a realizar la extracción de una patrulla militar desplegada en el territorio para cumplir una misión. El accidente ocurrió en los alrededores de Sanabamba, una localidad rural de la región andina de Ayacucho.

"Ante esta situación se han activado los protocolos de búsqueda y de rescate con la finalidad de localizar la aeronave y determinar la situación del personal a bordo", señaló el comando militar en un comunicado. El pronunciamiento no precisó cuántas personas viajaban en el helicóptero, las causas del accidente ni el día en que ocurrió.

El VRAEM comprende más de 48.000 kilómetros cuadrados de selva montañosa y es considerado una de las principales zonas de producción de cocaína de Perú, que ocupa el segundo lugar mundial en producción de esa droga, detrás de Colombia.

En el valle funcionan laboratorios clandestinos y las fuerzas de seguridad llevan adelante operaciones contra el narcotráfico y los grupos armados.

En la región también permanecen remanentes de Sendero Luminoso, la organización maoísta fundada por Abimael Guzmán, responsable de iniciar el conflicto armado interno peruano entre 1980 y 2000, que dejó unas 69.000 víctimas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

A comienzos de noviembre, otro helicóptero militar peruano se accidentó durante una operación de desminado humanitario y provocó la muerte de un paramédico.