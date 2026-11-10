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Hegseth denuncia un intento de destitución como una farsa política en su defensa

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, rechazó las acusaciones por abuso de poder en la guerra de Irán, tildándolas de espectáculo político. Se prepara para enfrentar un posible proceso de destitución en el Congreso.

10/11/2026 | 13:08Redacción Cadena 3

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Pete Hegseth

FOTO: Pete Hegseth

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Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) — El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, calificó el martes de farsa las medidas para acusarlo por abuso de poder en la guerra de Irán, que, según afirmó, "fracasarán", informaron medios internacionales.

El jefe del Pentágono criticó la medida por considerarla un "espectáculo político" de un oponente saliente del presidente Donald Trump en el Congreso, según informó el sitio France 24, consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

El funcionario se mostró preparado para dar batalla ante un posible proceso de destitución en el Congreso, declarando a los periodistas que un legislador —a quien acusó de actuar por su cuenta— lo tiene en el punto de mira debido a "desacuerdos políticos", y no por los "delitos graves o faltas" que los fundadores de la nación contemplaron como motivos para tal medida.

El asediado jefe del Pentágono compareció en su primera rueda de prensa en seis meses desde la sede del Departamento de Defensa, lanzando una contraofensiva contra los intentos del congresista saliente Thomas Massie de impulsar su destitución, basándose en su gestión de la impopular guerra contra Irán y otras acciones.

"En los 250 años de nuestra república estadounidense, ningún secretario de Guerra o de Defensa ha sido sometido a un proceso de destitución por llevar a cabo operaciones militares legales. Esto no es patriotismo. Esto es sabotaje", afirmó Hegseth ante los periodistas.

Esta comparecencia fue la primera de Hegseth desde mayo, a pesar de que el ejército estadounidense ha mantenido operaciones intermitentes contra Irán, además de realizar ataques —que causaron víctimas mortales— contra embarcaciones acusadas sin pruebas de traficar con drogas en América Latina.

Lectura rápida

¿Quién es Pete Hegseth?
Es el secretario de Defensa de Estados Unidos, quien se ha visto involucrado en controversias sobre su gestión en la guerra contra Irán.

¿Qué acusaciones enfrenta?
Hegseth enfrenta acusaciones de abuso de poder relacionadas con su gestión en la guerra de Irán.

¿Cómo respondió Hegseth?
Calificó las acusaciones de farsa y un espectáculo político, preparándose para un posible proceso de destitución.

¿Quién impulsa su destitución?
El congresista saliente Thomas Massie está detrás de los intentos de destitución, según Hegseth.

¿Cuándo fue su última rueda de prensa?
Hegseth ofreció su primera rueda de prensa en seis meses el martes, abordando las acusaciones en su contra.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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