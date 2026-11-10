Hegseth denuncia un intento de destitución como una farsa política en su defensa

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) — El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, calificó el martes de farsa las medidas para acusarlo por abuso de poder en la guerra de Irán, que, según afirmó, "fracasarán", informaron medios internacionales.

El jefe del Pentágono criticó la medida por considerarla un "espectáculo político" de un oponente saliente del presidente Donald Trump en el Congreso, según informó el sitio France 24, consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

El funcionario se mostró preparado para dar batalla ante un posible proceso de destitución en el Congreso, declarando a los periodistas que un legislador —a quien acusó de actuar por su cuenta— lo tiene en el punto de mira debido a "desacuerdos políticos", y no por los "delitos graves o faltas" que los fundadores de la nación contemplaron como motivos para tal medida.

El asediado jefe del Pentágono compareció en su primera rueda de prensa en seis meses desde la sede del Departamento de Defensa, lanzando una contraofensiva contra los intentos del congresista saliente Thomas Massie de impulsar su destitución, basándose en su gestión de la impopular guerra contra Irán y otras acciones.

"En los 250 años de nuestra república estadounidense, ningún secretario de Guerra o de Defensa ha sido sometido a un proceso de destitución por llevar a cabo operaciones militares legales. Esto no es patriotismo. Esto es sabotaje", afirmó Hegseth ante los periodistas.

Esta comparecencia fue la primera de Hegseth desde mayo, a pesar de que el ejército estadounidense ha mantenido operaciones intermitentes contra Irán, además de realizar ataques —que causaron víctimas mortales— contra embarcaciones acusadas sin pruebas de traficar con drogas en América Latina.