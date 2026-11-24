Gustavo Petro señala el empobrecimiento y la caída del turismo como causas de la violencia en Cartagena
El exmandatario colombiano afirmó que en Cartagena se ha incrementado el hurto desde que dejó el cargo. Atribuyó esta situación a la crisis económica y la disminución del turismo en la región.
FOTO: Gustavo Petro, ex presidente colombiano.
Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó el martes que en Cartagena, donde un grupo de hombres armados tomó rehenes en un supermercado, "se ha disparado el hurto" desde que dejó su mandato. Según Petro, la raíz de "esta violencia" se encuentra en "el empobrecimiento de la población por la muerte del turismo".
Petro enfatizó que durante su gobierno (2022-2026), "logró disminuir sustancialmente el hurto y la violencia intrafamiliar, llevó a cero los secuestros de civiles sobre la fuerza pública, porque logró reducir sustancialmente la pobreza y la conflictividad social".
"Hay un secuestro masivo en Cartagena. En la ciudad se ha disparado el hurto desde que dejé de gobernar", expresó Petro a través de su cuenta en la red X.
El exmandatario argumentó que la pérdida del turismo, atribuida a la "violencia del estado", como "golpear cadáveres y hacer de la muerte la prioridad del discurso presidencial", ha terminado con una fuente de riqueza que antes atraía a 7 millones de turistas extranjeros.
El creciente estado de "pobreza aumenta delitos como el hurto, la violencia intrafamiliar, la extorsión y el secuestro", concluyó Petro.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Cartagena?
Un grupo de hombres armados tomó rehenes en un supermercado.
¿Quién es el responsable de la situación?
Gustavo Petro, expresidente de Colombia, atribuye la violencia al empobrecimiento y la caída del turismo.
¿Cuándo se produjo el incidente?
El hecho ocurrió el martes 24 de noviembre de 2026.
¿Dónde se están registrando estos problemas?
En Cartagena, Colombia, se han incrementado los delitos.
¿Por qué se vincula el turismo con la violencia?
Petro sostiene que la crisis turística ha llevado al empobrecimiento y al aumento de delitos.
[Fuente: Noticias Argentinas]