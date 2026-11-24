Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó el martes que en Cartagena, donde un grupo de hombres armados tomó rehenes en un supermercado, "se ha disparado el hurto" desde que dejó su mandato. Según Petro, la raíz de "esta violencia" se encuentra en "el empobrecimiento de la población por la muerte del turismo".

Petro enfatizó que durante su gobierno (2022-2026), "logró disminuir sustancialmente el hurto y la violencia intrafamiliar, llevó a cero los secuestros de civiles sobre la fuerza pública, porque logró reducir sustancialmente la pobreza y la conflictividad social".

"Hay un secuestro masivo en Cartagena. En la ciudad se ha disparado el hurto desde que dejé de gobernar", expresó Petro a través de su cuenta en la red X.

El exmandatario argumentó que la pérdida del turismo, atribuida a la "violencia del estado", como "golpear cadáveres y hacer de la muerte la prioridad del discurso presidencial", ha terminado con una fuente de riqueza que antes atraía a 7 millones de turistas extranjeros.

El creciente estado de "pobreza aumenta delitos como el hurto, la violencia intrafamiliar, la extorsión y el secuestro", concluyó Petro.