Greta Thunberg advierte sobre el cambio climático en la cumbre de la ONU: "Todo lo que amamos está en juego"

FOTO: "Todo lo que amamos está en juego", advierte Greta Thunberg en la cumbre climática de la ONU

ANTALYA, Turquía (AP) — La destacada activista contra el cambio climático Greta Thunberg arribó el martes a la reunión climática de la ONU, donde enfatizó la importancia de proteger tanto a las personas como al planeta, priorizando estos aspectos sobre las ganancias y el poder.

La reunión de este año, conocida como Conferencia de las Partes o COP31, se lleva a cabo tras un año marcado por olas de calor y otros desastres provocados por el cambio climático.

Al llegar al recinto de la reunión en Antalya, Thunberg expresó que el cambio climático "lo amenaza todo" y que "todo y todos los que amamos están en juego".

"Deberíamos actuar para proteger y beneficiar a las personas en lugar de sacrificar constantemente a la mayoría global y al propio planeta en el que todos vivimos, para que unos pocos afortunados sigan obteniendo ganancias inimaginables y manteniendo el poder geopolítico", declaró a la prensa.

La activista asiste a su primera cumbre climática de la ONU desde su participación en la COP de 2021 en Glasgow, Escocia, donde descalificó las promesas de líderes mundiales como "bla, bla, bla".

En 2024, Thunberg participó en una manifestación en Georgia en protesta por la elección de Azerbaiyán como anfitrión de las conversaciones climáticas de ese año, acusando al país de utilizar esa cumbre para "lavar de verde sus crímenes y abusos de derechos humanos".

Se prevé que la activista participe en las discusiones de este año durante varios días, subrayando la necesidad de cambios estructurales globales para enfrentar la crisis climática, ya que los sistemas políticos y económicos actuales "se han vuelto incompatibles con la naturaleza humana".