Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) — Gisèle Pelicot expresó sentirse "humillada una vez más" al descubrir que fotos suyas desnuda fueron enviadas a medios de comunicación.

Las imágenes en cuestión habrían sido distribuidas para promocionar un libro sobre el control coercitivo, según denunció la mujer de 73 años a la cadena francesa BFM TV.

La señora Pelicot indicó que tomará acciones legales contra la editorial y la autora del libro, según datos de la Agencia Noticias Argentinas.

La activista francesa atrajo la atención mundial al renunciar a su derecho al anonimato durante el juicio contra su exesposo, Dominique Pelicot, quien fue condenado a 20 años de prisión por drogarla y violarla, además de permitir que otros hombres cometieran actos similares mientras ella estaba inconsciente.

La editorial se disculpó y anunció que dejará de imprimir y promocionar la obra tras una "comunicación desafortunada e inapropiada".

"Estoy profundamente conmocionada de que imágenes pertenecientes a la parte más íntima de mi vida privada estén siendo exhibidas y explotadas con fines comerciales. Hoy de nuevo me encuentro humillada, expuesta y herida, como si la experiencia traumática del juicio no hubiera sido suficiente", se quejó Pelicot.

El ensayo fue escrito por Sabine Prokhoris, filósofa y psicoanalista, quien previamente había criticado al movimiento Me Too, que lucha contra el abuso sexual y la cultura de la violación.

Medios franceses informaron que Tinbad, una pequeña editorial de París, envió correos electrónicos con fotografías de Pelicot desnuda, tomadas por su exmarido, a diversos medios con el objetivo de promocionar el ensayo.

El abogado de Pelicot, Christophe Bigot, declaró a BFM que el libro "pone en duda su condición de víctima".

Por su parte, Prokhoris afirmó a AFP que atribuye "toda la responsabilidad" de la campaña promocional "inapropiada" a su editorial.

Cincuenta hombres fueron condenados junto al exmarido de Pelicot en 2024, en un caso que la convirtió en un ícono feminista mundial.

Después de que su esposo fuera arrestado por grabar en secreto debajo de las faldas de mujeres en un supermercado, Pelicot descubrió que había sido violada repetidamente por decenas de hombres, incluido su propio marido, durante casi una década mientras permanecía inconsciente.

"Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a la señora Gisèle Pelicot", indicó la editorial, que también se disculpó con la autora del ensayo.

Tinbad negó que se hayan enviado a los medios "imágenes de violaciones ni videos pornográficos".