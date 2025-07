Gilgeous-Alexander firma un contrato récord por cuatro años con el Thunder de Oklahoma

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander alcanzó un histórico acuerdo de extensión con el Thunder de Oklahoma City, que abarca cuatro años y suma un total de 285 millones de dólares. Este acuerdo lo posicionará como el jugador con el salario promedio más elevado por temporada en la historia de la NBA, según informó un fuente anónima a The Associated Press.

La fuente, que solicitó no ser identificada debido a que el contrato aún no ha sido hecho oficial y es probable que no se anuncie hasta que finalice la moratoria de la liga, prevista para este domingo. ESPN tuvo la primicia sobre esta noticia.

La extensión se dio a conocer en el Día de Canadá, una coincidencia significativa para este joven de 26 años oriundo de Ontario, quien ha tenido una temporada excepcional, logrando llevar al Thunder a su primer campeonato en la NBA y estableciendo el mejor récord de la liga. Gilgeous-Alexander también se quedó con varios galardones individuales, incluyendo el MVP de la temporada regular y el de las Finales, sumado al título de máximo anotador.

El acuerdo supermax no resultó ser una sorpresa. Se trató de un proceso esperado, ya que se sospechaba que Gilgeous-Alexander podría alcanzar un acuerdo incluso más lucrativo el año próximo.

Según las proyecciones más recientes del tope salarial de la NBA, se estima que Gilgeous-Alexander ganará aproximadamente 63 millones de dólares en la primera temporada y cerca de 79 millones durante la temporada 2030-31. Esto lo llevaría a un pago promedio cercano a un millón de dólares por cada partido de temporada regular, fijando así un nuevo récord en la liga.

Al momento de su llegada a la NBA, las expectativas no eran demasiado altas respecto a su desarrollo. Seleccionado como el onceavo jugador en el draft de 2018, fue intercambiado del equipo de Los Angeles Clippers al Thunder tras su temporada de debut. Desde entonces, su carrera no ha hecho más que mejorar, lo que ha llevado a Sam Presti, gerente general del Thunder, a creer que su ascenso seguirá en camino.

“Sigue mejorando cada año”, afirmó Presti. “Su mentalidad le ha permitido avanzar, y no siento que su progreso sea frágil. Todo lo contrario, tiene un crecimiento sostenible.”

Presti describió a Gilgeous-Alexander como un “artista del baloncesto” por la capacidad que tiene para utilizar su inteligencia emocional y desplegar sus habilidades.

Con esta extensión, el Thunder se posiciona para ser un contendiente a largo plazo, ya que además de asegurar a su mejor jugador, cuenta con la mayoría de su núcleo bajo contrato, y ha acumulado varias selecciones de draft de intercambios anteriores.

“Todavía tenemos mucho espacio para crecer”, comentó Gilgeous-Alexander tras la victoria en el séptimo juego de las Finales contra los Pacers de Indiana. “Eso es lo emocionante. Muchos de nosotros estamos aún lejos de alcanzar nuestro mejor potencial.”

Este informe contó con la colaboración del periodista de baloncesto de AP, Tim Reynolds.

