Buenos Aires, 26 noviembre (NA) — El actor francés Gérard Depardieu ha sido citado a juicio por un cargo de violación que involucra a una actriz en su residencia de París en 2018, de acuerdo a lo informado por una de sus abogadas a la agencia The Associated Press.

Este hecho se produce menos de dos semanas después de que la estrella de cine decidiera abandonar su apelación contra una condena por agresión sexual en un caso distinto, según lo reportado por el medio estadounidense consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

La abogada defensora Delphine Meillet comunicó a la AP que el actor de 77 años será juzgado únicamente por una de las dos presuntas violaciones que fueron denunciadas por la actriz Charlotte Arnould.