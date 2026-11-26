Gérard Depardieu enfrentará juicio por violación tras abandonar apelación por agresión sexual
El actor francés se enfrenta a un juicio por un cargo de violación que data de 2018. Esta noticia llega luego de que renunciara a apelar una condena por agresión sexual en un caso previo.
FOTO: Gérard Depardieu.
Buenos Aires, 26 noviembre (NA) — El actor francés Gérard Depardieu ha sido citado a juicio por un cargo de violación que involucra a una actriz en su residencia de París en 2018, de acuerdo a lo informado por una de sus abogadas a la agencia The Associated Press.
Este hecho se produce menos de dos semanas después de que la estrella de cine decidiera abandonar su apelación contra una condena por agresión sexual en un caso distinto, según lo reportado por el medio estadounidense consultado por la Agencia Noticias Argentinas.
La abogada defensora Delphine Meillet comunicó a la AP que el actor de 77 años será juzgado únicamente por una de las dos presuntas violaciones que fueron denunciadas por la actriz Charlotte Arnould.
Lectura rápida
¿Quién es el acusado?
El acusado es el actor francés Gérard Depardieu.
¿De qué se le acusa?
Se le acusa de violación contra la actriz Charlotte Arnould.
¿Cuándo ocurrió el hecho?
El hecho ocurrió en 2018 en la casa de Depardieu en París.
¿Qué pasó recientemente?
Recientemente, Depardieu abandonó su apelación por una condena previa de agresión sexual.
¿Qué dijo su abogada?
Su abogada, Delphine Meillet, confirmó que será juzgado solo por una de las dos denuncias.
[Fuente: Noticias Argentinas]