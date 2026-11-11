Fujimori no estará en despedida del Papa debido a su viaje a China para APEC

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Luis Galarreta, ha anunciado que la presidenta Keiko Fujimori no asistirá a la despedida del papa León XIV durante su visita al país. La ausencia se debe a un viaje que la mandataria realizará para participar en la cumbre de líderes de APEC, programada en China.

Según Galarreta, este desplazamiento está vinculado a compromisos previamente adquiridos por la presidenta, incluyendo una reunión con el presidente chino Xi Jinping, que se espera tenga lugar el 17 de noviembre. En declaraciones, el funcionario explicó que "El viaje de la presidenta a APEC es fundamental. Estábamos viendo cómo calzaban las fechas. Incluso estaba la posibilidad de que la presidenta ya no viajara, pero hay una reunión con el presidente chino que, si no sale (el vuelo) el 15, por las horas de diferencia que hay entre Perú y Asia y por las horas que sale el vuelo, no llegaría a la cita que le ha dado el presidente, el 17, posiblemente".

El presidente del Consejo de Ministros también indicó que, aunque Fujimori participará en aproximadamente cuatro ceremonias durante la estadía del Papa en Perú, para el momento de su despedida se prevé que asuman esas funciones protocolarmente el vicepresidente o el canciller del país.

La visita del sumo pontífice comenzará hoy miércoles y forma parte de una gira por Sudamérica que se inició el 6 de noviembre en Uruguay y continuó en Argentina del 8 al 11. Durante su estadía, León XIV será recibido por Fujimori como parte de las actividades programadas que se desarrollarán hasta el 16 de noviembre en diversas ciudades, incluyendo Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

En el ámbito legislativo, el Senado peruano aprobó, con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, la autorización solicitada por el Ejecutivo para que Fujimori viaje a China y Japón entre el 15 y el 21 de noviembre, según reportes de la Agencia Andina.

Durante su estancia en China, la mandataria participará en la 33ra Cumbre de Líderes Económicos de APEC, que tendrá lugar en Shenzhen del 17 al 19 de noviembre. Luego, el 20 de noviembre, realizará una visita oficial a Japón para conmemorar el décimo aniversario de la Asociación Estratégica entre ambos países y se reunirá con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en Tokio.

Durante la ausencia de la jefa de Estado, el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, asumirá la dirección del despacho presidencial, de acuerdo a la normativa vigente que asegura la continuidad de las funciones del Ejecutivo.

El debate en el Senado evidenció críticas de algunos opositores que cuestionaron la decisión de la presidenta de no estar presente en la despedida del papa León XIV, programada para el 16 de noviembre.

Los senadores Silvana Robles y Hugo Ccahuana, ambos de Juntos por el Perú (JPP), consideraron que la ausencia de Fujimori representa un "desaire" hacia el máximo representante de la Iglesia Católica. Ccahuana expresó: "Si se trata de viajar, lo que está haciendo (la presidenta) es invitar el papelón. Lo invita al máximo representante del mundo católico y luego lo desaira".

Frente a las críticas, Fujimori respondió: "Jamás se me ocurriría desairar a nuestro papa León XIV. Soy católica, todo el mundo lo sabe, católica creyente y practicante. Pero en las circunstancias por las que estamos atravesando también en nuestro país y con el fenómeno El Niño, también es fundamental participar de las reuniones de APEC en la que hay una reunión programada con el presidente Xi Jinping el 17 (de noviembre)".