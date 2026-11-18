PARÍS (AP) — Rusia respondió con contundencia a la confirmación de que Francia envía periódicamente personal militar a Ucrania para brindar apoyo de entrenamiento y mantenimiento junto con una parte del armamento que suministra para la guerra.

"Esto ya no es 'apoyo a Ucrania', sino participación directa en la guerra", dijo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Francia sostiene que los soldados y especialistas en armas no son combatientes. "Como no estamos en guerra con Rusia, estas, de hecho, no son unidades de combate", afirmó la viceministra francesa de Defensa, Alice Rufo.

Rufo declaró el miércoles a la emisora francesa RMC que el personal francés está "muy lejos de la línea del frente. Van para llevar a cabo misiones ocasionales". No precisó su número, pero indicó que se trata de "unos pocos soldados, especialistas, incluidos ingenieros de armamento, que trabajan —o podrían trabajar— de manera ocasional para dar mantenimiento a equipos complejos, como aviones Mirage u obuses Caesar, y proporcionar formación específica sobre determinados equipos".

El año pasado, Francia entregó por primera vez a Ucrania cazas Mirage 2000-5 y entrenó a pilotos y mecánicos para ellos. El Ministerio de Defensa francés afirma que las aeronaves han ayudado a repeler ataques con misiles y drones.

También señala que, con donaciones de aliados y adquisiciones, la fuerza ucraniana de obuses Caesar franceses de alta precisión ha crecido hasta convertirse en la mayor del mundo.

Francia también ha suministrado bombas de precisión, misiles de crucero, sistemas de defensa aérea, tanques ligeros y otros equipos.

Rufo dijo el martes a legisladores franceses que Francia "acelera" su apoyo a la luz de la campaña aérea de Rusia contra objetivos ucranianos. Habló de una "ausencia total de cualquier intención de entrar en combate" y calificó de "absurda" la acusación de Lavrov de que Francia participa directamente en la guerra.

Solo un número "muy limitado" de personal francés participa en "las extremadamente limitadas" misiones, señaló Rufo. Sus comentarios se produjeron después de que medios franceses, incluida la emisora RFI y el diario Le Monde, informaran que pequeños contingentes de oficiales militares franceses permanecen en Ucrania por rotaciones cortas como parte de la llamada Operación Volia, al menos desde este verano.

Lavrov declaró el martes, en una conferencia de prensa en Manila, Filipinas —donde asistía a una cumbre de naciones del Sudeste Asiático— que el personal militar francés ha operado en Ucrania durante más de seis meses y que Francia no es el único país que brinda ese tipo de apoyo.

"Hemos transmitido nuestra preocupación a través de los canales disponibles, advirtiendo a los países pertinentes que esto ya no es 'apoyo a Ucrania', sino participación directa en la guerra", señaló, sin nombrar a los países.

"Esto es igual que la asistencia con la designación de objetivos, el suministro de datos satelitales y muchas otras cosas", añadió.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, dijo que Moscú considerará objetivos legítimos a cualquier tropa extranjera en Ucrania y que corresponderá al ejército ruso determinar una respuesta.

Reino Unido tiene soldados en Ucrania, pero las autoridades no han revelado cuántos ni cuál es su función. El Ministerio de Defensa británico confirmó dos muertes de soldados británicos en Ucrania en el último año, en ambos casos por accidentes.

Desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, decenas de países han entrenado a más de 100.000 soldados ucranianos, en lugares fuera del país —en Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, Alemania y otros— lo cual ha incluido el adiestramiento en baterías de misiles Patriot, aviones de combate F-16 y otros equipos. También han entrenado a reclutas, oficiales, personal médico y otros especialistas para el combate.