FOTO: Relatora de la ONU permanece en aeropuerto de Costa Rica a la espera de que se defina su ingreso

SAN JOSÉ (AP) — La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, se encuentra desde el viernes en el aeropuerto internacional ubicado en las afueras de San José, a la espera de que la justicia costarricense decida si puede ingresar al país.

El ingreso de Albanese fue impedido por las autoridades de Migración de Costa Rica la noche del jueves, argumentando que pesa sobre ella una "alerta" internacional por supuestos vínculos con actos terroristas, lo que, según ellos, representa un riesgo para la seguridad nacional.

La relatora, de nacionalidad italiana, había llegado a Costa Rica invitada por la Universidad de Costa Rica, donde este viernes se le otorgaría un doctorado honoris causa. Sin embargo, tras el impedimento de su ingreso, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia recibió un recurso de habeas corpus a favor de Albanese, aunque no se ha informado quién lo presentó. Este recurso ordenó que la funcionaria permanezca en el lugar donde se encuentra y dio un plazo de 24 horas a la Dirección de Migración para explicar las razones de su decisión.

Mientras se resuelve este recurso, Albanese permanece en una sala del aeropuerto y participó mediante videollamada en el acto de entrega de su distinción académica, que fue recibida por una de sus asistentes, quien sí pudo ingresar al país.

En su discurso, Albanese expresó que la decisión de las autoridades migratorias podría estar vinculada a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. "Me indigna profundamente que el gobierno costarricense haya difundido informaciones falsas que me vinculan con el terrorismo. Defender los derechos humanos no es terrorismo y el gobierno responderá por estas insinuaciones como debe ser en un Estado de derecho", afirmó Albanese.

La relatora también criticó la complicidad del gobierno de Costa Rica con las políticas israelíes hacia el pueblo palestino. En los gobiernos de Rodrigo Chaves (2022-2026) y Laura Fernández, que asumió este año, el país ha estrechado lazos con Israel, absteniéndose de votar en la ONU en resoluciones que condenan la ocupación israelí, y tiene pendiente la aprobación de un Tratado de Libre Comercio con dicho país.

El presidente Rodrigo Chaves se pronunció en redes sociales sobre la situación de Albanese, señalando que se trata de "una nueva usurpación de un poder judicial cada vez más arbitrario, usurpador de competencias de los otros dos poderes y ahora protector de extranjeros con alertas internacionales por vínculos con ¡ACTOS TERRORISTAS!".

Por su parte, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica cuestionó a las autoridades de Migración por aplicar un rechazo "automático" a Albanese, sin considerar su caso y su inmunidad como relatora de la ONU.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también expresó su "profunda preocupación" por la denegación de entrada a la funcionaria en Costa Rica.

Francesca Albanese es una reconocida investigadora que estudia las violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos y forma parte de un grupo de expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que presenta informes sobre la situación de los derechos humanos en varios países.

En julio de 2025, Albanese fue sancionada por Estados Unidos debido a su labor y críticas a las políticas estadounidenses e israelíes durante la guerra de Gaza, lo que fue calificado por el secretario de Estado Marco Rubio como una "campaña de guerra política y económica contra Estados Unidos e Israel".