FOTO: Fracasa la COP 31 en alcanzar consenso sobre el Pacto de Antalya.

Antalya, Turquía, 22 de noviembre (Xinhua) -- La 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) fracasó en su intento de alcanzar un consenso respecto al Pacto de Antalya, tal como lo comunicó este domingo Murat Kurum, presidente del evento.

Kurum expresó esta información durante la sesión plenaria de clausura, tras la divulgación de un tercer borrador del texto, que se presentó horas antes de la clausura, casi dos días después de la fecha inicialmente prevista para el cierre de la conferencia, que era el viernes.

"Parece que hay partes que se oponen a este texto. Entiendo que no hay consenso sobre este texto. Por tal motivo, estas decisiones no fueron adoptadas", declaró Kurum a los delegados presentes, quien también se desempeña como ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de Turquía.

"Este texto no fue impuesto a nadie", enfatizó, subrayando que la presidencia escuchó las demandas de cada país y trabajó arduamente para reconciliar las diversas opiniones.

Durante la apertura de la sesión plenaria, Kurum presentó el borrador como resultado de las contribuciones colectivas de los delegados, abarcando temas como la electrificación, el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius sobre los niveles preindustriales, la financiación para la adaptación y la protección de los océanos.

"Nadie obtuvo todo lo que quería. Sin embargo, todos pueden encontrarse en este texto. El significado de consenso es este también", comentó antes de que las objeciones planteadas en la sala impidieran la adopción del borrador.

La COP31 se inauguró el 9 de noviembre en la ciudad turística mediterránea de Antalya, con el propósito de transformar los compromisos climáticos globales en acciones concretas.