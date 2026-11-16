Fieles de todo Perú se preparan para la misa final del Papa en Lima

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- Largas colas de fieles se formaron desde la noche de este domingo para ingresar a la Base Aérea de Las Palmas, en Lima, para aguardar el momento de la misa multitudinaria con la que el papa León XIV cerrará su primera gira por Latinoamérica, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Los primeros de las filas para entrar a la base militar llegaron desde distintas regiones del país, tan lejanas como Piura en la costa norte, distantes a 18 horas en autobús, o la sureña Ica, vecina a Lima, sin temor al intenso sol que estaba pronosticado para después del amanecer, informaron medios internacionales.

La organización esperaba la concurrencia de 1.200.000 personas que iban a ser distribuidas en 37 bloques a lo largo de 70 hectáreas, según un informe del sitio dw.

Para facilitar la seguridad y el tránsito, se dispuso que 7.000 policías custodien en los exteriores y el interior de la base aérea, ante la llegada de cientos de miles de fieles.

La expectativa está en que la misa del Santo Padre supere en asistencia a la de su predecesor Francisco, en 2018, que congregó a un millón de personas.

Los fieles entrevistados por los medios repitieron uno tras otro el mensaje de alegría, esperanza y paz que transmite la visita del Sumo Pontífice, algo que viene ocurriendo en los puntos anteriores de la gira sudamericana de León XIV, primero la República Oriental del Uruguay y luego la Argentina.

La misa en Lima rendía también homenaje al fervor por el Señor de los Milagros, cuya imagen fue transportada desde su santuario en el centro histórico de la capital, a la base de Las Palmas.

Toda la ciudad de Lima fue declarada en día festivo no laborable para el sector público, mientras que las líneas de transporte del Metro de Lima y del sistema de autobuses del Metropolitano acondicionaron rutas y horarios extraordinarios para poder trasladar a los asistentes durante toda la madrugada del lunes y en su retorno a sus hogares al final de la celebración.