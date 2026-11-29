FOTO: El candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo.

Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- El candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que confía en el sistema democrático y pidió a los ciudadanos que voten sin miedo, con memoria e ilusión, luego de emitir su sufragio este domingo en las elecciones generales.

"Soy un demócrata y, por tanto, confío en el sistema de mi país y estoy convencido de que si alguien quiere violentarlo, pues le vamos a pillar", expresó Feijóo tras votar en el colegio Ramiro de Maeztu, en Madrid, acompañado por su esposa, Eva Cárdenas.

Consultado sobre la transparencia de los comicios, sostuvo que confía en los interventores, apoderados, las mesas electorales y la limpieza del escrutinio. Además, consideró que los españoles decidirán "el futuro, el destino y la orientación" del país y advirtió que el resultado puede marcar "un antes y un después de la política española".

España celebra una jornada electoral decisiva para definir si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logra mantenerse en el poder o si se produce un cambio político encabezado por Feijóo. Más de 38,6 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a los 350 diputados y 209 senadores de las Cortes Generales, con un operativo de seguridad que supera los 100.000 efectivos.

Sánchez también votó en Madrid y convocó a la ciudadanía a participar. "Hay muchos poderes en democracia, pero el mayor de los poderes es el voto", afirmó. Los centros electorales permanecerán abiertos hasta las 20, hora local, y luego comenzará el escrutinio.