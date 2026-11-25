EL CAIRO, Egipto (AP) — Dos oficiales navales libios fallecieron a causa de las heridas sufridas en un ataque con drones ucranianos durante el fin de semana contra un buque de guerra ruso atracado en el este de Libia, informaron las autoridades del país norteafricano.

Los dos hombres fueron declarados muertos la noche del martes. Resultaron heridos en el ataque con drones del domingo en la Base Naval de Bengasi, señaló el autodenominado Ejército Nacional Libio, o ENL, en un comunicado el martes por la noche.

El Mando General del ENL prometió tomar represalias "en el momento y lugar apropiados, y por los medios apropiados". Comandado por el general Jalifa Hifter, el ENL es el grupo más poderoso de Libia, un país devastado por años de guerra civil y caos. Controla el este y el sur del país y mantiene una estrecha relación con Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que las fuerzas de Kiev desplegaron siete drones en la operación del domingo que alcanzó a la corbeta de la marina rusa. Las autoridades libias dijeron que el buque había atracado en la base para repostar y reabastecerse.

Una investigación inicial determinó que se lanzaron varios drones marítimos ucranianos contra la embarcación desde una base operada por fuerzas ucranianas en el oeste de Libia, de acuerdo con los dos funcionarios que fueron informados sobre la investigación.

Al menos cuatro drones fueron interceptados y destruidos, mientras que dos alcanzaron la corbeta, un buque de guerra pequeño diseñado para patrullar la costa y escoltar a otras embarcaciones, de acuerdo con los funcionarios. Uno de ellos señaló que al menos 10 personas, incluyendo ciudadanos libios y rusos, resultaron heridas.

Los funcionarios, afiliados al ENL, hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a periodistas.

El incidente ha llevado la guerra entre Rusia y Ucrania a un nuevo campo de batalla, a miles de kilómetros (millas) de Europa. Expuso la forma en la que Moscú y Kiev están utilizando el fracturado país del norte de África como un escenario para su confrontación más amplia.

El panorama político en Libia —rica en petróleo, con una costa estratégicamente útil en el Mediterráneo y frontera con seis naciones— lleva más de una década fracturado. Sus dos administraciones están respaldadas por potencias extranjeras rivales.

El gobierno reconocido internacionalmente en Trípoli ha cultivado vínculos con Ucrania y sus aliados occidentales, en parte para apoyar sus esfuerzos para mantenerse en el poder y disuadir el flujo de personas que esperan migrar a Europa. Está apoyado por una serie de grupos armados y milicias vagamente aliadas.

En el este del país está el gobierno del primer ministro Ossama Hammad, cuyo poderoso aliado, Hifter, mantiene estrechas relaciones con el Kremlin.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.