FOTO: Explosión en Villavicencio: al menos 23 heridos tras atentado con auto bomba en la Gobernación del Meta

Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- Un atentado con un vehículo cargado de explosivos se produjo en la noche del lunes en la ciudad colombiana de Villavicencio.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el estallido ocurrió frente a la sede de la Gobernación del departamento del Meta, dejando un saldo preliminar de al menos 23 heridos y causando serios daños materiales en el centro de la ciudad.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 21:30 (hora local), en las cercanías de la Plaza Los Libertadores. Las autoridades estimaron que la onda expansiva del estallido alcanzó un radio cercano a los 500 metros, destruyendo el frente y los ventanales del edificio gubernamental, además de volar techos y reducir a escombros dos locales comerciales.

Como consecuencia de la detonación, un mínimo de 12 personas fueron evacuadas para recibir atención médica. Según el informe inicial de seguridad de la Alcaldía local, la mayoría de los afectados son agentes de vigilancia de la Gobernación y no revisten gravedad.

En el lugar se estableció un operativo con efectivos policiales, militares, bomberos y socorristas, quienes cercaron el perímetro para revisar las estructuras dañadas. Al mismo tiempo, peritos en explosivos y agentes de inteligencia trabajaron entre los escombros para identificar el tipo de artefacto utilizado y descartar la presencia de otros dispositivos en el área.

El ataque en Villavicencio marcó la segunda ofensiva contra una capital departamental en menos de 24 horas, luego de un ataque con drones que ocurrió durante la madrugada del lunes en Cúcuta, en la zona limítrofe con Venezuela.