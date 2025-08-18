Explosión en una fábrica de pólvora en Rusia: 23 muertos y 134 heridos

El número de muertos ascendió a 23 tras el incendio declarado en una planta de producción en la región de Riazán, en el centro de Rusia, informaron el lunes medios locales.

Previamente, la sede operativa regional informó que 20 personas murieron y otras 134 resultaron heridas en el accidente.

El incendio se declaró la mañana del viernes en una fábrica en Lesnoy, distrito de Shilovsky, según la sede.

Se inició una investigación por incumplimiento de los requisitos de seguridad industrial en relación con el incidente.

Hasta las 7:00 (hora de Moscú), 20 personas fueron confirmadas muertas, había informado la central en un comunicado. Entre los heridos, 31 fueron trasladados a hospitales de Ryazan y Moscú, mientras que 103 recibieron atención ambulatoria.

El gobernador de Ryazan, Pavel Malkov, declaró el lunes 18 de agosto como día de luto en la región y las banderas ondearán a media asta y se han cancelado todos los actos culturales y deportivos.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban en el lugar del incendio, de acuerdo con un informe de la agencia de noticias Xinhua.