FOTO: Reportan una gran explosión en una importante instalación petrolera en la capital de Tailandia

BANGKOK (AP) — Este jueves, las autoridades de Bangkok informaron sobre una explosión en una importante instalación petrolera de la capital tailandesa. Ante la situación, se solicitó a los residentes de las áreas cercanas que evacuen la zona de inmediato.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas como resultado del incidente. Una alerta enviada a los teléfonos móviles de los ciudadanos indicaba que la explosión ocurrió alrededor de las 3 de la tarde y recomendaba evitar el área afectada. Menos de una hora después, las autoridades municipales confirmaron que el incendio que se desató tras la explosión había sido extinguido.

Imágenes y videos compartidos en redes sociales mostraban una densa columna de humo negro ascendiendo desde el lugar del siniestro, que se encuentra en un vecindario del este de Bangkok.

La instalación, propiedad de Bangchak Corp., es una refinería de gran importancia, con una capacidad de 120.000 barriles diarios, posicionándose como la quinta más grande de Tailandia y la única situada dentro de una zona urbana.

Este no es el primer incidente en la refinería; en julio de 2012, una explosión y posterior incendio causaron daños en un vecindario cercano, lo que llevó a que la planta tardara dos semanas en reanudar sus operaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.