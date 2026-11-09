Explosión en fábrica de Turquía deja tres muertos y varios heridos en Izmir

Buenos Aires, 9 noviembre (NA-Xinhua) -- Tres personas perdieron la vida, 14 resultaron heridas y 10 permanecen atrapadas en los escombros tras una fuerte explosión ocurrida en una fábrica de hierro y acero en la provincia occidental de Izmir, según informaron las autoridades locales.

La explosión se produjo alrededor de las 12:00 del mediodía hora local (09:00 GMT) en la planta siderúrgica HABAS, ubicada en el distrito de Aliaga. Así lo confirmó un comunicado emitido por la Gobernación de Izmir, que fue citado por la Agencia Noticias Argentinas.

Los primeros indicios sugieren que la explosión se originó cuando una grúa puente se rompió y cayó sobre un horno de arco durante el proceso de colada del acero líquido.

"De acuerdo con los primeros resultados, tres de nuestros ciudadanos han perdido la vida y un total de 14 han resultado heridos, tres de ellos en estado crítico," señala el comunicado, que añade que los heridos han sido trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Asimismo, se confirmó que los equipos de rescate trabajan sin descanso para localizar a los diez trabajadores que están atrapados bajo las estructuras derrumbadas.

El ministro del Interior de Turquía, Mustafa Ciftci, se pronunció en redes sociales, afirmando que todas las unidades estatales competentes fueron enviadas rápidamente al lugar y están coordinando operaciones de búsqueda, rescate y extinción de incendios de manera ininterrumpida.

El comunicado también informa que se ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas del incidente.