FOTO: Explosión en escuela en este de Afganistán mata a 10 y hiere a 110

KABUL, Afganistán (AP) — Una explosión en una escuela primaria y secundaria de la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, resultó en la muerte de 10 personas e hirió a otras 110 el sábado, con la mayoría de las víctimas siendo niños. Según las autoridades, la explosión parece haber tenido su origen en un depósito vecino de explosivos.

El director de Cultura e Información de la provincia, Sami ul Haq Bayan, indicó que la información preliminar sugiere que la explosión se debió a una negligencia en el almacenamiento de explosivos pertenecientes a empresas mineras. Se ha iniciado una investigación sobre el incidente, añadió.

El portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Mateen Qani, confirmó que el número de fallecidos asciende a 10, y que 110 personas resultaron heridas. Imágenes de una sala de hospital mostraron a varios niños con la cabeza vendada, y algunos estaban acostados de a dos en cada cama.

Noor Rahman, un vecino que escuchó la explosión, describió el momento: "Vi el polvo elevándose. Mis propios niños estaban allí. Entré en una de las aulas, donde había gritos y alaridos. Vi la mano de mi sobrina, la estaba moviendo. Me apresuré, aparté los ladrillos y logré sacarla, junto con otras personas heridas".

Por su parte, Haji Sulaiman, cuyo hijo resultó herido en la explosión, relató que se encontraba de camino a su tienda cuando oyó y vio la explosión. "Pedazos de madera y carne humana volaban por todas partes", enfatizó Sulaiman, quien al llegar a la escuela encontró a niños muertos y otros gravemente heridos, con techos derrumbados y muros destruidos.

La explosión ocurrió a las 10:00 de la mañana en una escuela ubicada en la zona de Andar Ser, en las afueras de Asadabad, según Farid Dehqan, portavoz de la Jefatura de Policía Provincial de Kunar. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron vehículos trasladando a los heridos al área de urgencias de un hospital en Asadabad, así como el estado de la escuela, que sufrió graves daños.

La minería es una actividad clave en Afganistán, un país rico en recursos como mineral de hierro, cobre, plomo, zinc, oro, carbón y piedras preciosas. Sin embargo, las normas de seguridad en las empresas mineras suelen ser deficientes, lo que lleva a incidentes como este.

La extracción de piedras preciosas está en auge en Kunar, donde varias compañías están activas en el sector. En agosto, un ataque con granada en un complejo escolar en Kabul dejó más de 40 niños heridos.

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Elena Becatoros contribuyó a este despacho desde Atenas, Grecia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.