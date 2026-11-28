FOTO: Al menos siete personas murieron y otras 97 resultaron heridas tras una explosión ocurrida hoy en Asadabad, Afganistán.

Buenos Aires, 28 noviembre (NA) -- Al menos siete personas murieron y otras 97 resultaron heridas este sábado en Asadabad, en el este de Afganistán, a raíz de una explosión accidental registrada en una casa cercana a la escuela Shagai, donde se almacenaban materiales explosivos destinados a la construcción de una ruta entre las provincias de Kunar y Nuristán.

El balance oficial de víctimas fue confirmado por Sami-ul-Haq Haq Bayan, jefe provincial del Departamento de Información y Cultura, quien indicó que varias de las personas que recibieron asistencia médica ya recibieron el alta, mientras que otros continúan internados.

Las autoridades locales aún no confirmaron con exactitud la composición de las víctimas fatales, aunque el vocero de la Policía de Kunar, Farid Dehqan Salarzai, declaró desde el hospital que entre los muertos hay estudiantes y civiles, incluidas mujeres.

Por su parte, las circunstancias precisas que desencadenaron el estallido en el interior de la vivienda próxima al establecimiento educativo no fueron esclarecidas hasta el momento.

Un testimonio presencial amplió el panorama sobre el impacto del hecho: Junaid Ahmad Jahani declaró a la agencia de noticias que vio decenas de víctimas en el lugar y estimó que unos 30 estudiantes y mujeres podrían haber perdido la vida, además de más de 30 heridos.

El episodio ocurrió una semana después de que cuatro alumnos de una escuela coránica murieran y dos más sufrieran heridas al detonar un remanente explosivo de guerra en la provincia suroriental de Farah.

Antecedentes recientes

El hecho se suma a antecedentes recientes de explosiones que afectaron a estudiantes, como el registrado en agosto en Kabul, donde 42 alumnos resultaron heridos.

En aquel episodio de agosto, las autoridades talibanes, que llevan cinco años de facto en el poder, atribuyeron la explosión a un antiguo proyectil sin detonar, mientras que el relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, lo calificó como un ataque.