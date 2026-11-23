LONDRES (AP) — Casi 90 personas recibieron evaluaciones médicas tras la liberación de una sustancia desconocida entre el público en un concierto del rapero estadounidense Don Toliver en Manchester, lo que provocó la evacuación de las 12.000 personas en la arena, informaron las autoridades británicas el lunes.

La policía indicó que ya trabaja para identificar la sustancia, que causó irritación ocular y respiratoria a algunos de los asistentes al concierto. Una persona fue trasladada a un hospital. La presentación de Toliver programada para el lunes en la Arena O2 de Londres fue pospuesta hasta el 15 de diciembre tras el incidente del domingo por la noche en el recinto Co-op Live de Manchester.

"La policía está trabajando en el incidente de anoche en Manchester", dijo el rapero nominado al Grammy y originario de Texas, en una publicación en Instagram. "Sólo quiero asegurarme de que todos estén a salvo y que el próximo show se lleve a cabo correctamente. Mi corazón y mis oraciones están con todos los que resultaron heridos anoche en Co-op Live".

La Policía Metropolitana del Manchester indicó que agentes acudieron alrededor de las 10:00 de la noche del domingo (2200 GMT) al recinto tras reportes de personas afectadas por una sustancia, que inicialmente se creyó que era gas lacrimógeno. Imágenes compartidas en redes sociales parecían mostrar a asistentes tosiendo y cubriéndose la boca cuando salían del lugar.

La policía reportó un "incidente mayor", lo que permite que distintos servicios de emergencia coordinen su respuesta. Ben Stevenson, un asistente al concierto, contó al diario Manchester Evening News que estaba en la zona de pie del recinto cuando "empecé a toser y (mis) ojos estaban como irritados".

Toliver se retiró del escenario y se encendieron las luces del lugar, dijo Stevenson, pero fue hasta casi una hora después que se anunció que el espectáculo había sido suspendido "debido a un problema imprevisto".

Joey Howe, otro asistente al concierto, dijo que había un "olor horrible" y la gente huyó corriendo del recinto. "Había gente pasando en sillas de ruedas, ahogándose. Fue realmente angustiante", dijo a BBC Radio Manchester.

La policía afirmó que 89 personas presentaron síntomas que se cree estaban vinculados a la exposición. Una mujer fue trasladada a un hospital, y el resto se sometió a una "descontaminación en seco" en el lugar.

El subjefe policial Tom Harding dijo que la policía estaba trabajando para "establecer la naturaleza de la sustancia, de dónde provino y cualquier riesgo asociado". "Estamos tratando de establecer si se ha producido algún acto delictivo en relación con este incidente", declaró.

Co-op Live, que abrió en 2024, está a unos 3,2 kilómetros (2 millas) del Manchester Arena, donde 22 personas murieron cuando un atacante suicida se hizo estallar durante un concierto de Ariana Grande en 2017.

El recinto señaló en un comunicado que los responsables del lugar colaboran con la policía a fin de identificar la causa del incidente. El portavoz del primer ministro Andy Burnham, Tom Wells, dijo que lo ocurrido era "profundamente preocupante" y que "muchas familias comprensiblemente estarán ansiosas esta mañana". Instó a la población a dejar que la policía lleve a cabo una investigación completa.

Toliver, cuya música mezcla trap y R&B, está nominado en cinco categorías, incluida la de mejor artista nuevo, para los premios Grammy de este año. También participa en la banda sonora del nuevo juego "Grand Theft Auto".

Live Nation atribuyó el aplazamiento de su show en la Arena O2 a "retrasos de producción" tras el concierto de Manchester. Tiene previsto presentarse en la Arena Wembley de Londres el martes como parte de su gira Nitrous.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.