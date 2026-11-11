Evacuación de 300 escuelas en Italia por amenazas de bomba genera alarma nacional

MILÁN, Italia (AP) — Las autoridades italianas llevaron a cabo la evacuación de aproximadamente 300 escuelas en todo el país el miércoles tras recibir una amenaza de bomba por correo electrónico. Este incidente se suma a una serie de interrupciones en diversas instituciones europeas, que han sido afectadas por falsas amenazas de bomba en las últimas semanas, especialmente dirigidas a aerolíneas y medios de comunicación.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se pronunció al respecto, afirmando en un comunicado que no existían indicios de un "peligro concreto" para las escuelas. Además, Meloni indicó que las amenazas parecían estar diseñadas para "generar alarma y preocupación" entre la población.

En su declaración, la primera ministra también mencionó que se estaban llevando a cabo investigaciones sobre el asunto y que había convocado una reunión con sus ministros para ese mismo día. Las autoridades están trabajando para esclarecer el origen de la amenaza y garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal educativo.

Según informes de medios italianos, incluido el servicio de noticias LaPresse, el correo electrónico anónimo que desató la evacuación contenía no solo amenazas contra las escuelas, sino también una advertencia dirigida a Meloni. Sin embargo, la mandataria no abordó este aspecto personal en su comunicado, y su oficina se abstuvo de hacer comentarios al respecto.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, reveló el sábado anterior que sus datos personales habían sido expuestos en la dark web, lo que ha llevado a la primera ministra a señalar la posible implicación de hackers prorrusos en estos ataques.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, confirmó que 300 escuelas recibieron las amenazas a través de correos electrónicos, aunque el ministerio no ha respondido a solicitudes de confirmación sobre el número exacto de instituciones afectadas.

En el instituto Mamiani de Roma, los estudiantes fueron evacuados y salieron a las calles, inicialmente creyendo que la alarma era por el final del recreo. Solo se enteraron de la situación real tras estar afuera. Una estudiante de 18 años, Anita Bartocci, comentó: "Dicen que fue una alerta de bomba porque llegó un correo electrónico de hackers rusos en el que decían que habrían matado a todos. Fue bastante violento".