FOTO: Eurostar cancela trenes entre París y Londres debido a una huelga sorpresa del personal

PARÍS (AP) — Varios trenes de Eurostar que conectan París y Londres, programados para el miércoles, están siendo cancelados debido a una huelga del personal de la compañía en París, de la cual se notificó en el transcurso de la noche.

Eurostar ha recomendado a los viajeros que pospongan sus traslados y ha advertido sobre posibles afectaciones en otras rutas. En un comunicado, la empresa expresó: "Lamentablemente, los clientes de Eurostar que viajan entre París y Londres este día se han visto afectados por acciones sindicales de las cuales la compañía fue notificada durante la noche. Desafortunadamente, esto está provocando algunas cancelaciones de servicios. Otras rutas no se ven afectadas directamente, pero podrían experimentar algún efecto indirecto".

El personal en huelga incluye a maquinistas y gerentes con base en París, según indicó Eurostar. La compañía recomendó a los clientes cuyos viajes hayan sido cancelados que no acudan a la estación y les informó que pueden cambiar su reserva para otra fecha o recibir un reembolso completo.

"Las conversaciones con el sindicato continúan y la empresa sigue abierta y dispuesta a entablar un diálogo constructivo", añadió la empresa.

Eurostar opera trenes de pasajeros que conectan Londres con París y otros destinos europeos.