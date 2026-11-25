Eurostar cancela trenes entre París y Londres por huelga del personal en la capital francesa
La compañía Eurostar ha cancelado trenes programados entre París y Londres tras una huelga sorpresa del personal. Los viajeros son aconsejados a posponer sus viajes y se ofrecen reembolsos.
FOTO: Eurostar cancela trenes entre París y Londres debido a una huelga sorpresa del personal
PARÍS (AP) — Varios trenes de Eurostar que conectan París y Londres, programados para el miércoles, están siendo cancelados debido a una huelga del personal de la compañía en París, de la cual se notificó en el transcurso de la noche.
Eurostar ha recomendado a los viajeros que pospongan sus traslados y ha advertido sobre posibles afectaciones en otras rutas. En un comunicado, la empresa expresó: "Lamentablemente, los clientes de Eurostar que viajan entre París y Londres este día se han visto afectados por acciones sindicales de las cuales la compañía fue notificada durante la noche. Desafortunadamente, esto está provocando algunas cancelaciones de servicios. Otras rutas no se ven afectadas directamente, pero podrían experimentar algún efecto indirecto".
El personal en huelga incluye a maquinistas y gerentes con base en París, según indicó Eurostar. La compañía recomendó a los clientes cuyos viajes hayan sido cancelados que no acudan a la estación y les informó que pueden cambiar su reserva para otra fecha o recibir un reembolso completo.
"Las conversaciones con el sindicato continúan y la empresa sigue abierta y dispuesta a entablar un diálogo constructivo", añadió la empresa.
Eurostar opera trenes de pasajeros que conectan Londres con París y otros destinos europeos.
Lectura rápida
¿Qué sucedió?
Se cancelaron varios trenes de Eurostar entre París y Londres debido a una huelga del personal.
¿Quiénes están en huelga?
El personal en huelga incluye maquinistas y gerentes con base en París.
¿Cuándo se notificó la huelga?
La huelga fue notificada durante la noche anterior a los viajes programados.
¿Qué recomienda Eurostar a los viajeros?
Se aconseja a los viajeros que pospongan sus viajes y no acudan a la estación si su tren fue cancelado.
¿Cómo se pueden reembolsar los boletos?
Los clientes pueden cambiar su reserva para otra fecha o solicitar un reembolso completo.
[Fuente: AP]