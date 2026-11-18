En el estado de Florida, donde la infraestructura de estanques de retención es extensa, se ha comenzado a implementar un innovador enfoque: utilizar estos estanques, diseñados originalmente para recolectar el escurrimiento de agua durante las frecuentes lluvias, para la generación de energía solar. Esta estrategia no solo amplía la producción de energía sostenible, sino que también responde a la creciente demanda eléctrica en la región.

La tecnología de energía fotovoltaica flotante, que consiste en paneles solares montados sobre estructuras flotantes ancladas en embalses y estanques, ha ganado popularidad en los últimos años. Desde su aparición hace dos décadas, ha demostrado ser más económica y eficiente, generando electricidad sin competir por el limitado espacio terrestre. Además, el efecto refrigerante del agua puede mejorar el rendimiento de los paneles solares. Sin embargo, los expertos advierten que el costo de la energía solar generada sobre el agua sigue siendo elevado y que su impacto ambiental aún no se comprende completamente.

Oktoviano Gandhi, científico del Instituto de Investigación Ambiental y Energética de Qatar, comentó que, tras dos décadas de desarrollo, la confianza en esta tecnología ha crecido, tanto entre los consumidores como entre los inversores. A pesar de que Estados Unidos ha sido lento en adoptar estos sistemas, las características geográficas y climáticas de Florida la convierten en un lugar ideal para su implementación.

Desde 2015, el costo promedio de los proyectos de sistemas flotantes de energía solar ha disminuido notablemente, pasando de 2,41 dólares por vatio a 1,25 dólares por vatio en 2024, lo que representa una reducción del 48%. Sin embargo, la inversión inicial para estos sistemas aún es superior en comparación con proyectos similares en tierra firme, con un sobrecosto estimado entre el 10% y el 25%.

A pesar del crecimiento de la energía solar flotante, esta representa menos del 1% de la capacidad total de generación de electricidad con paneles solares a nivel mundial. Según Gandhi, para finales de 2024, se habrán instalado más de 9,6 gigavatios de capacidad de generación eléctrica con paneles solares flotantes en 66 países y regiones.

Rafael Almeida, profesor adjunto en la Universidad de Indiana, destacó que el aumento en la adopción de sistemas flotantes es parte de una tendencia más amplia hacia el desarrollo de energía solar, impulsada por la creciente demanda de fuentes renovables y de menor emisión de carbono. A nivel global, el 90% de la capacidad de generación de energía mediante sistemas fotovoltaicos flotantes se encuentra en Asia, con casi la mitad en China.

Los estanques de escorrentía pluvial en Florida, que suman aproximadamente 76.000 y representan el 2,7% de su superficie urbana, son el resultado de las intensas precipitaciones y el desarrollo urbanístico de la región. La Comisión de Servicios Públicos de Orlando ha comenzado a implementar sistemas flotantes de energía solar, con proyectos que han demostrado su resistencia ante fenómenos climáticos extremos, como huracanes.

Justin Kramer, director de tecnologías emergentes en dicha comisión, enfatizó que la energía solar flotante permite aprovechar terrenos urbanos que de otro modo no tendrían un uso práctico. A medida que estos sistemas continúan desarrollándose, es fundamental considerar tanto su eficiencia energética como su impacto en los ecosistemas acuáticos que albergan.