Estados Unidos ha perdido su estatus como país libre de sarampión, según lo anunciaron funcionarios internacionales de salud el martes. Este virus, altamente contagioso y que había sido controlado en gran medida, ha comenzado a propagarse nuevamente, sobre todo entre personas no vacunadas, a un ritmo que no se veía en más de 30 años.

Además, México también ha sido despojado de su estatus libre de sarampión debido a un resurgimiento del virus, que incluye un brote significativo en el estado de Chihuahua. Asimismo, Bolivia ha perdido su estatus en este sentido.

La declaración realizada por la Organización Panamericana de la Salud es más simbólica que práctica, pero representa un cambio drástico en una enfermedad que había sido controlada gracias a décadas de avances en la medicina. Este hecho podría señalar el comienzo de una era en la que enfermedades que alguna vez fueron consideradas del pasado regresan como problemas graves en el mundo moderno.

Desde 2024, el sarampión se ha propagado por el Continente Americano, comenzando en comunidades menonitas aisladas en Norteamérica y extendiéndose a áreas con bajas tasas de vacunación. El año pasado, Canadá también perdió su designación de país libre de sarampión, siendo este un hecho inédito desde 1998.

Los expertos en salud consideran que el sarampión se elimina cuando el virus no se propaga localmente entre los residentes. La designación se basa en si una única cadena de transmisión de sarampión ha persistido sin interrupción durante al menos 12 meses. El anuncio reciente refleja un deterioro en la prevención de salud pública.

Las tasas de vacunación han estado en declive, tanto en Estados Unidos como a nivel global. Se esperaba que el sarampión fuera una de las primeras enfermedades en resurgir ante la caída de las tasas de vacunación. Esto sugiere que otras enfermedades podrían seguir este mismo camino, según algunos expertos.

La doctora Susan Kansagra, directora médica de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales de Estados Unidos, advirtió que "puede ser el canario en la mina de carbón para otras cosas". Durante 30 años, las vacunas contra el sarampión lograron frenar la propagación del virus en el país.

Los especialistas señalan que se requiere una tasa de vacunación comunitaria del 95% para prevenir brotes. Sin embargo, con un número creciente de padres que deciden no vacunar a sus hijos y la desinformación que se genera desde las autoridades federales, el virus ha encontrado oportunidades de propagación en comunidades de todo Estados Unidos. Este año, todos los estados, excepto tres, han reportado al menos un caso confirmado de sarampión.