Buenos Aires, 17 noviembre (NA) — Bajo la dirección del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., Estados Unidos ha perdido su estatus de país libre de sarampión, según un informe de un medio internacional.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos había logrado ese estatus con esfuerzo, pero el análisis "reveló que las tasas de vacunación preescolar han disminuido drásticamente desde que asumió el cargo" el mencionado funcionario.

El informe utiliza como ejemplo a Utah, donde el virus del sarampión encontró niños no vacunados, según se informó por la Agencia Noticias Argentinas.

Se menciona que en junio de 2025, la enfermedad afectó a una comunidad religiosa aislada que había rechazado la vacunación por mucho tiempo.

"En enero, los sarpullidos y la fiebre afectaron a niños a cientos de kilómetros de distancia. Ese mismo mes, un adolescente contrajo sarampión en una competencia de baile de una escuela secundaria cerca de Salt Lake City, y luego apareció en un partido de baloncesto cercano", continúa el informe.

Así, "el virus se propagó en una noche de cine de una iglesia suburbana, en tiendas Costco y Trader Joe’s, y en guarderías y salones de bronceado", según el departamento de salud de Utah.

El informe agrega que históricamente, los líderes del gobierno estadounidense movilizaban urgentemente a expertos en enfermedades para detener estos brotes y advertían públicamente a las familias sobre la importancia de vacunar a sus hijos.

"Las infecciones afectaban, como máximo, a decenas o cientos de personas, y los brotes solían controlarse en cuestión de semanas", señala Reuters.

Sin embargo, añade que "ahora, bajo la dirección del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., el principal activista antivacunas del país, algunos altos funcionarios en Utah y otros lugares han dejado de promover la inmunización y han hecho poco para controlar los brotes".

Los casos de sarampión se dispararon a más de 7700 en todo el país, con 13 fallecimientos, las cifras más altas en casi cuatro décadas.

Con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, Kennedy instó a los estadounidenses a temer a las vacunas, contradiciendo décadas de evidencia que demuestran su seguridad y eficacia, y promoviendo políticas que reducen la vacunación infantil, agrega la crónica.

El argumento oficial es que los niños desarrollan una inmunidad más fuerte mediante la exposición directa, es decir, al enfermarse.