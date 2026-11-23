FOTO: Pedro Sánchez está en problemas pero llama a una "remontada".

Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) — La mayoría de las encuestas previas a las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre en España otorga ventaja al PP, que junto a Vox superaría los 176 escaños de la mayoría absoluta, informaron medios internacionales.

El seguimiento diario de la consultora 40dB para 'El País' y la 'Cadena SER' publicado en las últimas horas deja a populares y socialistas prácticamente empatados: el PP obtendría el 31,9% de los votos, el PSOE el 31,6% y Vox el 16,9%.

Por su parte, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el organismo público de encuestas, ubica primero al PSOE, con el 33,3%, frente al 25,5% del PP.

Con los números de la primera encuesta, el bloque de derecha sumaría 187 escaños, según apunta el sitio France 24.

A días de las elecciones, y según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, Sánchez pidió a los socialistas un esfuerzo extra en lo que llamó "la semana de remontada".

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está visto como una suerte de "superviviente absoluto", según apuntó Juan Luis López Aranguren, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público.

El mismo analista dijo al medio francés que si crece, el PSOE lo haría a costa de otras fuerzas de izquierda y no alcanzaría una mayoría para gobernar.

Por el otro lado, un ascenso de Vox, condicionaría al PP, en tanto que las opciones de izquierda dependen de la movilización de electores.

Los problemas de Sánchez

Sánchez llega a las elecciones generales del 29 de noviembre tras casi ocho años y medio como jefe del Gobierno, acosado por causas judiciales que alcanzan a su entorno, la crisis de la vivienda y el accidente ferroviario de Urda, que dejó decenas de muertos.

El opositor Partido Popular va en coalición con Vox en varias regiones; sus pactos tienen que ver con medidas anti inmigración, reformas en materia de violencia de género, medio ambiente o memoria democrática.

Además, la ultraderecha busca dar acceso preferente a los españoles a vivienda pública, servicios sociales y otras ayudas, cortando las ayudas destinadas a migrantes sin papeles.

El PP endureció el discurso ante el crecimiento de Vox pero eso no lo favorecería, sino que lograría el efecto contrario.

"El votante prefiere el original a la copia", según Carles Ferreira, profesor de ciencia política de la Universidad de Girona.

A fines de octubre, ambas formaciones de derecha alcanzaron su primer acuerdo a nivel nacional coordinando sus listas para el Senado con el fin de impedir una mayoría del bloqueo de la izquierda.

Anteriormente, el PP mencionaba "líneas rojas" que impedían su traslado hacia la ultraderecha.

Alberto Núñez Feijóo

Llegado a Madrid tras dominar durante más de una década la política de la región de Galicia, Alberto Núñez Feijóo del PP sufrió un duro revés en 2023.

Su partido ganó las elecciones generales, pero no logró reunir los apoyos necesarios para gobernar, mientras que Sánchez consiguió articular una mayoría parlamentaria que le permitió seguir en el poder, algo que habla de su supervivencia.

"Estoy listo", repite ahora este dirigente conservador de 65 años, que reivindica su perfil pragmático y encara las elecciones de noviembre con el PP en cabeza en los sondeos.

Su problema está en que las encuestas no le aseguran una mayoría absoluta, por lo que podría necesitar el apoyo de la extrema derecha de Vox para gobernar, indica el sitio RFI.

Es por eso que necesita llegar a la Moncloa con el concurso de Vox, advierten los analistas de la política española.

Muy crítico inicialmente con la formación de Santiago Abascal, Feijóo matizó su posición y aseguró que respetará el veredicto de las urnas, dejando abierta la puerta a un eventual acuerdo.

La formación de Santiago Abascal

Abascal, de 50 años, dirige una formación fundada en 2013 que devolvió a la extrema derecha un peso político significativo en España, después de décadas de presencia marginal tras el fin de la dictadura franquista en 1975.

Pero sus críticas no se limitan a la izquierda, ya que también cargó repetidamente contra el PP, al que llegó a descalificar como la "derechita cobarde".

Si bien Vox se popularizó con su rechazo frontal al independentismo catalán, ahora ondea la bandera antimigratoria, que usó para criticar al gobierno por la entrada masiva de migrantes al enclave norafricano de Ceuta en julio.

Agencia NA