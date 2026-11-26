Buenos Aires, 26 noviembre (NA) — Un contingente de 120 profesionales de la salud fue enviado por la Unidad Militar de Emergencias en la isla El Hierro, donde más de 2.000 migrantes llegaron en un solo día, marcando un récord en migraciones.

La UME de España organizó este equipo que incluye 25 vehículos para ayudar en la crisis migratoria, de acuerdo a informes de medios internacionales.

Los militares se encargan de tareas de triaje y asistencia en relación a la estabilización de patologías agudas, según lo declarado por el Ministerio de Defensa y difundido por el sitio dw.

Más de 2.100 migrantes arribaron a las Islas Canarias en 24 horas, a bordo de embarcaciones sobrecargadas, según datos del servicio de rescate marítimo.

Este incremento ha llevado al gobierno regional a calificar la situación como insostenible desde principios de mes.

Los servicios de rescate informaron que se encontró a una migrante fallecida en una embarcación y otra dio a luz durante el peligroso viaje desde Africa Occidental.

La mayoría de los barcos desembarcaron en la isla El Hierro, que alberga a aproximadamente 11.400 residentes y se ha convertido en uno de los principales puntos de acceso a Europa para los migrantes que provienen de África.

Naufragio de buque petrolero

En otro contexto, el Gobierno de España activó un procedimiento mediante la Dirección de la Marina Mercante, en el marco de una emergencia de nivel 2 del Plan Marítimo Nacional, debido a un posible vertido contaminante de gasoil de un barco hundido a 25 millas de Ibiza.

Un naufragio resultó en la muerte de uno de los 17 tripulantes del buque, según confirmaron fuentes del operativo que se activó tras el hundimiento del carguero Med Emre, que navegaba con bandera de Malta desde Algeciras hasta Barcelona.

El barco transportaba 1,2 millones de litros de combustible y, según el portal de rastreo marítimo Vessel Finder, fue construido en 2019 y mide 119 metros de largo.

El nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional implica el despliegue de medios estatales extraordinarios para gestionar un vertido que podría tener un impacto severo en el ecosistema marino y en la costa.