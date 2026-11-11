Erdogan denuncia la guerra en Gaza como un "ecocidio" en la cumbre climática de la ONU

FOTO: Presidente de Turquía califica la guerra en Gaza como un "ecocidio" durante cumbre climática de ONU

El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan aprovechó su discurso del miércoles en la cumbre climática de Naciones Unidas para hacer un llamado a que el mundo reconozca los impactos ambientales de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza y pedir al gobierno israelí que permita un mayor acceso de ayuda hacia el territorio palestino.

"Lo que ha ocurrido en Gaza no sólo es un genocidio, también es un ecocidio", declaró Erdogan en Antalya, Turquía, entre los aplausos de dignatarios mundiales y enviados en materia climática.

Un panel de expertos independientes respaldado por Naciones Unidas llegó a la conclusión el año pasado de que Israel había cometido genocidio en Gaza. El gobierno israelí niega enérgicamente los señalamientos y ha acusado al panel de antisemitismo.

"Se han talado olivos centenarios. El suelo y el agua han sido contaminados en Gaza, y las ciudades de Gaza se han convertido en enormes montones de escombros", afirmó Erdogan durante su discurso en la COP31. "Con la infraestructura de Gaza destruida, agravada por las lluvias torrenciales y las inundaciones, decenas de miles de tiendas de campaña y albergues han quedado anegados".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel respondió con un comunicado en la red social X en el que acusó a Erdogan de "usar un foro internacional para impulsar su campaña antiisraelí de mentiras" y de apoyar a Hamás. Israel inició operaciones militares en Gaza después de que combatientes encabezados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, asesinando a cerca de 1.200 personas y tomando a 251 rehenes.

"Aquellos que realmente se preocupan por Gaza deberían exigir que Hamás entregue las armas para que se pueda dar inicio a la reconstrucción", señaló el comunicado. Israel no fue invitado a la COP31.

La ofensiva de represalia de Israel ha cobrado la vida de más de 74.000 personas, de acuerdo con las autoridades sanitarias locales, además de destruir buena parte del territorio. El conteo del Ministerio de Salud, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, no distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que mujeres y niños constituyen casi la mitad de los muertos.

Erdogan ha sido un vocal crítico de Israel, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se ha referido a Erdogan como un "tirano" antisemita.

"El más reciente país en convertirse en un súper propagador de mentiras antisemitas es Turquía", declaró Netanyahu durante la Asamblea General de la ONU de septiembre pasado.

Las intensas lluvias de los últimos días, y las subsecuentes inundaciones, han destruido muchas de las tiendas de campaña y refugios improvisados en los que ahora viven muchos de los residentes palestinos. Al menos cuatro personas murieron a principios de esta semana, después de que un terraplén de arena se desplomó sobre su refugio. Las lluvias también dejaron a muchas personas desplazadas y sin comida, agua potable ni un lugar seco para dormir.

La ayuda humanitaria ingresa al territorio, pero las importaciones siguen muy por debajo de los niveles previos al inicio de la guerra, e Israel aún tiene prohibida la entrada de muchos productos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicó un informe en 2025 en el que describió la devastadora realidad del medio ambiente en Gaza desde el inicio de la guerra.

Las evaluaciones revelaron que, para mayo de 2025, más del 97% de los cultivos arbóreos, el 82% de los cultivos anuales, el 95% de los matorrales y el 89% de las praderas y tierras en barbecho habían resultado dañadas, según el informe del PNUMA.

"Al día de hoy, nuestras familias sólo tienen el 3% de las tierras de cultivo para su uso, y eso suponiendo que se distribuya entre 2 millones de palestinos" en la Franja de Gaza, dijo Mohammed Usrof, cofundador y director ejecutivo del Instituto Palestino para la Estrategia Climática.

"No hablar de estas pérdidas socava el suministro de alimentos de los palestinos, su medio de vida y su capacidad para permanecer en su tierra", añadió.

La capacidad del territorio para eliminar basura, tratar aguas residuales y suministrar agua limpia ha quedado prácticamente devastada luego de tres años de guerra. Esto ha empeorado las duras condiciones de vida y ha elevado los riesgos para la salud de cientos de miles de personas que no cuentan con albergues, alimentación o medicamentos adecuados, de acuerdo con grupos de ayuda.

El conflicto "prácticamente ha eliminado" la pesca como medio de vida en Gaza, según el informe, resaltando la manera en que los ecosistemas marinos han sido contaminados con municiones, aguas residuales y desechos sólidos.

"Para la gente en Gaza, esto se traduce en un acceso severamente limitado al agua potable segura, una mayor exposición a enfermedades transmitidas por el agua y a sustancias tóxicas, un deterioro de la inseguridad alimentaria y la pérdida de medios de vida que dependen de la agricultura y la pesca", dijo Ghiwa Nakat, directora ejecutiva de Greenpeace MENA, en declaraciones a The Associated Press.

Nakat también advirtió que podrían pasar varios años para recuperar las condiciones del medio ambiente en Gaza.

"El daño ambiental no terminará cuando acabe la guerra", señaló Nakat. "La contaminación del suelo y las aguas, la destrucción de los ecosistemas y el colapso de la infraestructura ambiental esencial podrían socavar la salud pública, la seguridad alimentaria y los medios de vida durante generaciones, amenazando la resiliencia de estas comunidades y su capacidad para recuperarse".

Dignatarios de todo el mundo iniciaron conversaciones formales esta semana en la COP31 en busca de un acuerdo sobre medidas concretas para frenar el calentamiento global luego de un año de inundaciones, olas de calor y otros desastres relacionados con el clima que causaron un gran número de muertes.

Más de 70 líderes mundiales y altos funcionarios gubernamentales participan en la cumbre, aunque algunos dignatarios clave no asistieron, incluidos los jefes de Estado de Estados Unidos, China e India.