Enrique de Reino Unido pide transparencia a empresas tecnológicas tras arresto del padre de Meghan

BRUSELAS (AP) — El príncipe Enrique de Reino Unido solicitó a las empresas tecnológicas mayor transparencia respecto a los problemas que afectan a los niños, mientras él y su esposa, la ex actriz Meghan Markle, realizaron su primera aparición pública el martes desde el arresto de su padre, quien es sospechoso de poseer imágenes de abuso infantil.

Enrique se dirigió al Parlamento Europeo en Bruselas, durante la inauguración de un monumento dedicado a los niños que han perdido la vida como consecuencia de los daños sufridos en las redes sociales. Este homenaje, conocido como el Lost Screen Memorial (Monumento de la pantalla perdida), exhibe réplicas de teléfonos inteligentes de gran tamaño, cada uno mostrando la foto de un niño fallecido en su pantalla de inicio.

Meghan, quien actualmente ostenta el título de duquesa de Sussex, tenía la intención de hablar junto a su esposo, pero se retiró debido a que no se sentía "lo suficientemente fuerte emocionalmente", según indicó una fuente cercana. No obstante, estuvo presente para acompañar a Enrique en el evento.

Las acusaciones en contra de Thomas Markle Sr. surgieron el mes pasado, cuando este compareció ante un tribunal en Florida, enfrentando cargos por posesión de material de abuso sexual infantil. El hombre de 82 años ha negado enérgicamente las acusaciones, describiéndolas como "mentiras enfermizas".

En su emotivo discurso, Enrique instó a las empresas de redes sociales a evitar exponer a los niños a contenidos que no mostrarían a sus propios hijos. Además, pidió a las compañías ser más transparentes y brindar más apoyo a los padres, especialmente aquellos que intentan acceder a los dispositivos y cuentas de redes sociales de sus hijos para comprender lo que les ha sucedido en internet.

"Para muchos padres, aunque su hijo se suicidó, han tenido que esperar años —en algunos casos, hasta ocho— para obtener acceso al teléfono de su hijo", expresó el príncipe. "Por las políticas de privacidad de la empresa, se impidió que los padres averiguaran cómo murió su hijo. Eso no puede estar bien".