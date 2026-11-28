TIRANA, Albania (AP) — La policía se enfrentó el sábado con manifestantes en Tirana, la capital de Albania, mientras miles de personas exigían la renuncia del primer ministro Edi Rama, en la más reciente de una larga serie de protestas contra el gobierno.

El Ministerio de Salud informó que 30 personas resultaron heridas, entre ellas, varios periodistas y policías. La protesta comenzó de forma pacífica, pero pequeños grupos de manifestantes enmascarados se separaron y empezaron a destrozar las ventanas de edificios ministeriales a lo largo de la ruta de la marcha.

La policía utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua para hacer retroceder a los manifestantes, que lanzaban piedras y cócteles molotov y usaban palos para intentar romper cámaras callejeras y ventanas de edificios gubernamentales. Las nubes de gas lacrimógeno se extendieron por la zona mientras los manifestantes se dispersaban por varias calles.

Muchos albaneses viajaron a Tirana desde todo el país y desde el extranjero para la concentración, que coincidió con el 114to aniversario de la declaración de independencia de la nación, una fecha que normalmente se conmemora con celebraciones y un día festivo. La policía se desplegó a lo largo de las principales carreteras de entrada y salida de la capital, realizando controles de vehículos.

“Vine aquí específicamente para la protesta”, dijo Arian Lleshi, de 33 años, quien viajó a Tirana desde Reino Unido. “¿Por qué? Porque hemos sufrido durante demasiado tiempo. Nos hemos dispersado por Europa y por todo el mundo, y es casi como si fuéramos ciudadanos sin Estado. Somos como ciudadanos apátridas”.

Los partidos políticos que han estado presentes en Albania desde la caída del comunismo en la década de 1990 “ya no representan a nadie”, sostuvo Lleshi. “Tienen que dejar paso a una nueva generación de intelectuales y de personas que tengan un mayor interés en el futuro del país”.

La protesta del sábado formó parte de una serie de manifestaciones que comenzaron a finales de mayo, inicialmente desencadenadas por la oposición a un importante desarrollo turístico de lujo en la costa sur de Albania, vinculado a una firma de inversión fundada por Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las protestas pasaron a conocerse como el movimiento Flamingo y posteriormente fueron seguidas por manifestaciones estudiantiles en septiembre, muchas de las cuales se tornaron violentas, en las que los estudiantes exigían mejores condiciones de educación y de vida. Desde entonces, las demandas de los manifestantes se han ampliado para incluir llamados a la renuncia de Rama.

Los manifestantes corearon “¡Renuncia!” mientras se reunían en Skanderbeg, la principal plaza de Tirana.

“Hemos salido a exigir nuestros derechos. Ya basta. La vida se ha vuelto muy difícil. Exigimos un cambio de todo el sistema”, expresó la estudiante Juna Vasili.

La residente Suzana Gjeta, una jubilada, comentó que se manifestaba en nombre de los jóvenes y de personas como ella “que viven con apenas 120 euros al mes. Esperamos que este sistema se vaya, que Edi Rama se vaya y que esta corrupción termine”, afirmó.

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Elena Becatoros contribuyó a este despacho desde Atenas, Grecia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.