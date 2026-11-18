DACA, Bangladesh (AP) — La policía de Bangladesh se enfrentó el miércoles con miles de trabajadores del sector textil que exigían un alza del salario básico en medio de un caos que dura ya varias semanas en la principal industria exportadora del país, según la policía y reportes de medios.

La prensa local dijo que unos 20.000 trabajadores de una fábrica de confección salieron a las calles y cortaron la autopista Daca-Aricha en Savar, a las afueras de la capital. Se enfrentaron a la policía, que utilizó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras y cargó con porras para dispersarlos. No estaba claro cuántas personas resultaron heridas.

La violencia se extendió a Ashulia, una zona cercana, según el Daily Star, el principal diario en inglés del país. El jefe de la policía local, Saiful Alam, señaló que los agentes actuaron para dispersarlos después de que los trabajadores bloquearon la autopista y les arrojaron piedras. Unas 25 fábricas cerraron debido a los disturbios en Ashulia, de acuerdo con las autoridades.

También se reportaron incidentes violentos en el distrito de Gazipur, a las afueras de Daca, que es una importante zona industrial. Los inconformes cortaron también la autopista Daca-Mymensingh y prendieron fuego a un vehículo policial. La policía disparó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras durante los disturbios.

Las protestas se intensificaron a principios de este mes y los cortes en la producción debido al cierre de cientos de fábricas y los choques callejeros se han vuelto habituales en las últimas semanas.

La industria gana alrededor de 40.000 millones de dólares al año por exportaciones de las fábricas de confección de esta nación del sur de Asia, que cuenta con unas 2.500.

Los trabajadores demandan un salario mínimo mensual de 30.000 takas (236 dólares), frente a los 12.500 takas (98 dólares) actuales. Sostienen que el aumento del costo de la vida y la inflación han mermado su poder adquisitivo. Unos cuatro millones de trabajadores, en su mayoría mujeres de zonas rurales de Bangladesh, están empleados directamente en la industria, mientras que los sectores secundarios dan trabajo a unos cuantos millones más.

Muchas fábricas han permanecido cerradas bajo una disposición de la ley laboral que contempla que "sin trabajo no hay paga", que permite a los propietarios suspender operaciones debido a los disturbios.

El gobierno ha formado una junta para fijar un nuevo paquete salarial, pero los esfuerzos no han logrado calmar a los manifestantes. La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Bangladesh y la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Tejidos de Punto de Bangladesh exigieron protección para sus fábricas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.