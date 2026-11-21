Buenos Aires, 21 noviembre (NA/Xinhua) -- El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, bajo la dirección de Hamás, informó que actualmente 350.000 familias en la franja de Gaza se encuentran en la necesidad urgente de un refugio debido a la devastación generalizada de viviendas e infraestructura.

En un comunicado oficial, el ministerio detalló que cerca de 410.000 viviendas han sufrido daños severos a causa del conflicto entre Israel y Hamás, con 335.000 viviendas completamente destruidas y unas 75.000 consideradas inhabitables.

"Esto implica que alrededor del 80% de los edificios en la franja han sido afectados", señaló el ministerio, que también destacó que aproximadamente el 90% de la infraestructura en la región ha sido destruida.

El ministerio subrayó que 350.000 familias requieren refugio inmediato, de las cuales 270.000 han estado viviendo en tiendas de campaña durante más de tres años, sin acceso a las necesidades básicas para una vida digna. Además, advirtió que 7.500 familias están en riesgo de inundaciones con la llegada de la temporada de lluvias, y que 2.500 de ellas necesitan reubicación urgente.

El ministerio estima que cerca de 200.000 tiendas de campaña deterioradas necesitan ser reemplazadas con urgencia antes de que las condiciones climáticas se agraven. También hizo un llamado a la comunidad internacional para establecer un corredor humanitario que facilite la entrega de suministros de refugio.

Asimismo, solicitó la entrada de maquinaria pesada, combustible y repuestos necesarios para limpiar y reabrir las carreteras, así como un programa de vivienda permanente que se base en una base de datos transparente y que respete los derechos de propiedad de los residentes.

Agencia NA-Xinhua