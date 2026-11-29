Buenos Aires, 29 noviembre (NA) – España lleva a cabo este domingo sus elecciones generales, un momento decisivo que determinará si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logra mantener su cargo o si se materializa un cambio hacia la derecha bajo la dirección de Alberto Núñez Feijóo.

Más de 38,6 millones de ciudadanos tienen la oportunidad de elegir a los 350 diputados y 209 senadores de las Cortes Generales, en unas elecciones que cuentan con un amplio despliegue de seguridad que incluye a más de 100.000 efectivos.

El presidente Sánchez votó temprano en Madrid y instó a los españoles a "movilizarse, participar y votar por el futuro de su país".

"En democracia hay muchos poderes, pero el más grande es el voto. Creo que hoy veremos una participación probablemente de las más altas en la historia democrática", declaró el mandatario ante los medios.

Minutos después, a las 10:30 hora local, su principal contendiente, Alberto Núñez Feijóo, emitió su voto en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, acompañado por su esposa, Eva Cárdenas.

El líder del Partido Popular llega a estas elecciones con una ventaja en las encuestas, aunque el sistema parlamentario español, que no permite segundas vueltas, requiere alcanzar mayorías de investidura en el Congreso.

Asimismo, los resultados de la compulsa también dependerán de figuras clave como Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, cuya cantidad de escaños será crucial para formar acuerdos de gobernabilidad.

Los centros de votación estarán abiertos hasta las 20:00 hora local de España, 16:00 en Argentina, momento en que comenzará el escrutinio oficial.