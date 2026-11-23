Buenos Aires, 23 noviembre (NA)- España se encuentra en la etapa final de la campaña electoral para los comicios generales programados para el próximo 29 de noviembre. La contienda se caracteriza por una notable paridad entre las principales fuerzas políticas, sin que se vislumbre un candidato indiscutido para liderar el próximo Gobierno.

Los últimos sondeos reflejan resultados variados en cuanto a quién podría obtener la mayor cantidad de votos, aunque todos coinciden en que ninguna de las fuerzas alcanzará por sí sola los 176 escaños necesarios para asegurar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Esto anticipa que las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno serán complejas.

Una encuesta realizada por la consultora GAD3, publicada el 22 de noviembre, posiciona al opositor Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, en la cima de la intención de voto con un 31%. Le sigue el actual partido en el Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por el presidente Pedro Sánchez, con un 28%. En tercer lugar se encuentra Vox, liderado por Santiago Abascal, con un 18%.

De acuerdo con esta proyección, el PP lograría la primera minoría en el parlamento, pero aún estaría lejos de la mayoría absoluta y necesitaría el apoyo de otras fuerzas para intentar formar un gobierno.

En cuanto a los partidos que siguen a los tres principales, se encuentran el Frente Amplio con un 6%, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que cuenta con un 3%. Las demás formaciones no superan el 2% de intención de voto. Este estudio de GAD3 se realizó sobre una muestra de 1.501 entrevistas telefónicas y presenta un margen de error de +/- 2,6%.

Sin embargo, el panorama cambia según la encuesta publicada el 12 de noviembre por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que depende del Ministerio de la Presidencia. En este caso, el PSOE lidera la intención de voto con un 33%, seguido por el PP con un 26% y Vox nuevamente con un 18%.

El estudio del CIS también otorga un 5% al Frente Amplio y un 3% a ERC. Este relevamiento se basa en 45.074 entrevistas y presenta un margen de error de apenas +/- 0,5%.

A una semana de la votación, ambos sondeos coinciden en que el próximo Gobierno dependerá de acuerdos parlamentarios, independientemente de cuál sea la fuerza más votada.

En cuanto a las preferencias personales para encabezar el Gobierno, el CIS ubica a Pedro Sánchez como el candidato mejor valorado entre los principales aspirantes, con un 38% de menciones. Le siguen Alberto Núñez Feijóo con un 24%, Santiago Abascal con un 15% y el dirigente independentista catalán Gabriel Rufián con un 8%.

La campaña entra ahora en su fase decisiva tras el primer debate entre Sánchez y Núñez Feijóo, en el que ambos intercambiaron acusaciones sobre presuntos casos de corrupción y confrontaron sus visiones sobre la gestión económica y social del país.

El próximo jueves, un día antes del cierre formal de la campaña, se llevará a cabo un nuevo debate televisado que reunirá a Sánchez, Núñez Feijóo, Abascal y Ada Colau, representante del Frente Amplio, en un último intento por captar a los votantes indecisos antes de unos comicios que se perfilan como los más competitivos de los últimos años en España.