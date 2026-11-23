Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) — El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha sido exonerado de los cargos relacionados con el intento de secesión de la región, según un comunicado emitido por el Poder Judicial de España.

"La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que declara la extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, así como el sobreseimiento libre de los hechos en la causa del 'procés'", se detalla en el documento consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

Con esta decisión, el principal tribunal español de casación ratificó la resolución adoptada el 3 de noviembre por el juez Pablo Llarena, quien había cerrado el sumario para todos los implicados.

La ley de amnistía que beneficia a los participantes del movimiento independentista catalán fue promulgada en junio de 2024, como recuerda el medio Sputnik News.

El 1 de octubre de 2017, en Cataluña, se llevó a cabo un referéndum sobre la independencia, impulsado por la Generalitat bajo la dirección de Puigdemont, y en contraposición a la postura del gobierno español, lo que llevó al parlamento catalán a declarar la separación de España.

Posteriormente, el gobierno de Madrid impuso una administración directa en la comunidad autónoma y disolvió su cámara legislativa, mientras que varios miembros de la Generalitat, incluido Puigdemont, se vieron obligados a abandonar el país.

El 6 de octubre, el mismo Tribunal Supremo levantó la orden de detención contra Puigdemont, lo que eliminó el principal obstáculo judicial para su regreso a España, tras casi una década fuera del territorio español.