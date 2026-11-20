FOTO: El secretario de Exterior del PSOE y senador por Lugo, César Mogo.

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El secretario de Exterior del PSOE y senador por Lugo, César Mogo, denunció que Vox busca eliminar el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero y advirtió que las elecciones del 29 de noviembre también ponen en juego sus derechos.

"Sin gobernar, ya pelean para quitarles el voto. Imaginen lo que harán cuando gobiernen", sostuvo el dirigente socialista, quien señaló que más de 2,7 millones de españoles viven fuera de España.

Según Mogo, el Tribunal Supremo dejó sin voto para estos comicios a más de 160.000 residentes en el exterior que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, tras un recurso presentado por Vox.

"Hoy son 160.000. Mañana puede ser cualquier español que viva fuera", afirmó.

El senador también sostuvo que Vox pidió a la Junta Electoral Central suprimir el voto por correo de los españoles en el extranjero. Según indicó, el organismo rechazó el planteo y recordó que esa decisión corresponde al Congreso.

"Lo que hoy piden en los tribunales, mañana lo pueden convertir en ley desde el Gobierno. El 29N se decide quién manda en el Congreso", advirtió.

Mogo acusó además al Partido Popular y a Vox de tratar a los españoles que viven fuera del país como ciudadanos de segunda y cuestionó sus posiciones sobre las nacionalidades concedidas a descendientes del exilio.

En ese sentido, recordó que Vox recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley que permitió a hijos y nietos del exilio acceder a la nacionalidad y afirmó que esa fuerza y el PP pidieron anular la norma.

"Hablan de nacionalidades fraudulentas. Están hablando de familias enteras. Primero fue el voto. Después, el pasaporte", expresó.

En contraste, el dirigente destacó que un Gobierno socialista eliminó en 2022 el voto rogado, un mecanismo que exigía a los residentes en el exterior solicitar previamente la documentación para participar de las elecciones.

También señaló que el programa del PSOE contempla garantizar el derecho al voto, reducir plazos y trámites, estudiar una circunscripción exterior, reforzar la red consular y aprobar un nuevo Plan Integral de Retorno.

"El 29N los españoles que viven fuera eligen entre quienes quieren quitarles derechos y quienes se los dieron", concluyó Mogo.