ISLAMABAD (AP) — El primer ministro de Pakistán y el jefe del Ejército mantuvieron una conversación el sábado con el primer astronauta del país, quien se encuentra a bordo de la estación espacial de China. Ambos líderes celebraron este vuelo como un significativo logro nacional y un hito en los vínculos de Islamabad con su aliado histórico, Beijing.

El primer ministro Shehbaz Sharif expresó sus felicitaciones a Muhammad Zeeshan Ali días después de que este volara junto a los astronautas chinos Tang Hongbo y Wu Yi en una nave que despegó del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, ubicado en el noroeste de China. Ali se convierte así en el primer astronauta extranjero en la historia del programa espacial tripulado chino, y su vuelo forma parte de un acuerdo firmado entre Pakistán y China en febrero de 2025. Durante la misión, la tripulación llevará a cabo más de 90 experimentos científicos y pruebas tecnológicas.

La conversación entre Sharif y el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, se realizó a través de un enlace de video desde la sede de la agencia espacial de Pakistán. "Zeeshan (Ali), es un gran día para todos los que estamos aquí sentados y para los 240 millones de pakistaníes", afirmó Sharif en sus declaraciones televisadas, mientras Ali se encontraba de pie a bordo de la estación con una bandera pakistaní en el pecho. "Le transmito mis más cálidas felicitaciones por convertirse en el primer astronauta pakistaní en orbitar la Tierra", añadió.

Cabe destacar que Namira Salim, una aventurera pakistaní, pagó un boleto para volar en un vuelo comercial de Virgin Galactic en 2023, aunque su experiencia en el espacio fue de solo unos minutos. Sharif subrayó que la misión china abre nuevas oportunidades para la juventud de Pakistán en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y expresó su esperanza de que esto allane el camino para que más pakistaníes tengan la oportunidad de viajar al espacio. Agradeció al presidente chino Xi Jinping por facilitar la participación de Pakistán y destacó que esta misión coincide con el 75° aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

El primer ministro sostuvo que el viaje de Ali demuestra la convicción de Pakistán de que el espacio exterior debe utilizarse con fines pacíficos y en beneficio de la humanidad. "Los experimentos que está realizando junto a sus talentosos hermanos chinos no son solo para Pakistán; enriquecerán el conocimiento científico colectivo de la comunidad internacional", expresó Sharif. También le transmitió a Ali que toda la nación pakistaní aguarda con ansias su regreso seguro a casa, ya que se prevé que la misión dure hasta 10 días.

Munir también felicitó a Ali, expresando: "Estamos realmente orgullosos de usted y orgullosos de las fuerzas armadas de que uno de los nuestros haya ido al espacio y haya alcanzado este gran logro".