El papa León XIV regresa a Perú, donde lo espera una gran celebración nacional

FOTO: El papa León vuelve a Perú, su segundo hogar, en lo que se prevé sea una fiesta nacional

LIMA, Perú — El papa León XIV se dirigía a su segunda patria el miércoles, regresando al lugar que considera fundamental en su formación como pastor. La nación lo espera con una celebración en todo el país para dar la bienvenida a su querido "Padre Robert" de vuelta a casa.

Esta visita a Perú marca el tramo final de la gira sudamericana de León por tres países, y es un momento emocional significativo, dado que el pontífice, conocido anteriormente como Robert Prevost, pasó más de dos décadas en Perú como sacerdote misionero y luego como obispo. Como ciudadano con doble nacionalidad de Estados Unidos y Perú, es el primer papa de ambos países.

"Mi corazón está tan emocionado que me produce llorar de emoción", expresó Zuly Castillo, quien fue secretaria de León cuando era obispo de la ciudad norteña de Chiclayo, cercana a la costa del Pacífico. Frente a su antigua oficina, una figura de cartón a tamaño real del papa da la bienvenida a los visitantes.

"Perú es la joya del viaje, el regreso a casa del primer papa peruano, sin importar dónde haya nacido", comentó Gustavo Morello, profesor asociado de sociología en Boston College y autor de "La religión vivida en América Latina". "Este es, sin duda, un retorno a sus orígenes", añadió.

Para la visita del papa, se develó una enorme estatua de León de 14 metros en el puerto de El Callao. En Lima, baristas ofrecían capuchinos decorados con la imagen del pontífice. La "papamanía" también ha llegado a Chiclayo, donde su figura aparece en coloridos murales, camisetas y muñecos cabezones.

El pontífice celebrará misa en todos sus antiguos lugares habituales, incluido el cercano santuario de San Toribio de Mogrovejo en Zaña, una ciudad que es un centro de la cultura afroperuana y donde León solía rezarle al santo de su devoción.

Conocedor de su país adoptivo, los discursos de León serán observados de cerca, especialmente el que pronunciará en la plaza frente a la catedral de Lima en el "Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano".

Perú, con 34 millones de habitantes, enfrenta diversos desafíos, incluyendo la inminente llegada del fenómeno climático El Niño, el crimen violento y la desigualdad de ingresos. En 2025, el 25,7% de la población vivía en pobreza monetaria.

"Una pequeña élite tiene niveles de PIB comparables a algunos estados de Estados Unidos", indicó Morello, añadiendo que, aunque a la macroeconomía le va bien, la mayoría de los peruanos vive en pobreza estructural e inseguridad económica.

"Esto podría contribuir a generar estabilidad en el sistema político. Sin duda, Perú está mejor ahora que hace 30 años, cuando Sendero Luminoso representaba una amenaza", afirmó, en referencia al movimiento guerrillero que aterrorizó a Perú en las décadas de 1980 y 1990, cuando León era un joven misionero agustino.

"Este retorno ya como papa genera una enorme esperanza en un gran sector de la sociedad peruana que aún percibe y siente el abandono del Estado", comentó Rolando Pérez, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. "En el imaginario popular está grabada la imagen del pastor que acompañó a la gente y la ayudó a poner en la agenda pública sus demandas y su grito por justicia", agregó.

León honrará a los pueblos indígenas al viajar a Pucallpa, en la Amazonía, para celebrar misa. La minería ilegal de oro y el cultivo de hojas de coca afectan a estas comunidades.

"La Amazonía es un lugar donde se cruzan problemáticas cruciales que afectan el desarrollo, como la crisis ambiental y la pobreza extrema", explicó Pérez.

Además, León se reunirá con grupos populares de fieles en Cusco, una ciudad histórica del imperio inca y un importante destino cultural. Celebrará misa en la plaza principal de Cusco, donde en 1781 fue asesinado el héroe indígena Túpac Amaru II.

Se anticipa que El Niño provocará lluvias intensas hasta marzo de 2027 en las ciudades costeras, lo que agravará la situación al dejar al descubierto deficiencias en la infraestructura de saneamiento y aumentar el riesgo de enfermedades.

"El Mega Niño recién empieza", advirtió Alonso Cárdenas, profesor de ciencia política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Chiclayo y otras ciudades carecen de un sistema de drenaje adecuado, lo que las expone a inundaciones.

La presidenta conservadora Keiko Fujimori asumió el poder en julio con promesas de restablecer el orden en una nación afectada por la extorsión y los homicidios, que han aumentado a 10,7 por cada 100.000 habitantes.

Cárdenas indicó que los peruanos recibirán al papa en un momento de decepción con las autoridades tras años de inestabilidad política. Muchos esperan un mensaje que provoque una respuesta de los que están en el poder.

"Hay un hartazgo por la política y la corrupción", señaló Véronique Lecaros, jefa del departamento de teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En contraste, la Iglesia católica mantiene un nivel de credibilidad superior al de cualquier otra institución peruana.

A pesar de la caída del catolicismo en Perú, donde la población católica ha pasado del 76% al 67% en los últimos años, se espera que enormes multitudes salgan a recibir a León. Esto coincide con tendencias globales donde muchos se identifican como "nones", pero Lecaros sostiene que esto no significa que los peruanos hayan perdido la fe.

"Escucharán con atención al papa y quizás algunos, inspirados por su ejemplo, regresarán a tener interés en la Iglesia", concluyó.