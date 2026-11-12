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El Papa León XIV recibió la camiseta de la selección peruana durante su visita a Lima

Durante el encuentro, el alcalde limeño le entregó las llaves de la ciudad y el Papa firmó el libro de oro de la Municipalidad, en un ambiente de fervor popular.

12/11/2026 | 15:40Redacción Cadena 3

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El Papa recibió la camiseta de la selección peruana.

FOTO: El Papa recibió la camiseta de la selección peruana.

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El papa León XIV fue obsequiado el jueves con una camiseta de la selección peruana que llevaba su nombre en la espalda, durante una ceremonia protocolar en la Plaza de Armas, en el contexto de su visita a la capital peruana. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, fue quien hizo entrega de la camiseta blanquirroja, que destacaba en su parte central el escudo de la Federación Peruana de Fútbol.

En el transcurso del encuentro, el alcalde también le otorgó las llaves de la ciudad al sumo pontífice, quien aprovechó la ocasión para firmar el libro de oro de la Municipalidad. Este gesto simbólico refuerza los lazos entre la Iglesia y la comunidad local.

Posteriormente, el líder de la Iglesia católica tuvo un emotivo intercambio con los familiares de Reggiardo, a quienes también les hizo entrega de un presente, según reportes del diario El Comercio y de Noticias Argentinas.

La ceremonia fue acompañada por una gran muestra de entusiasmo de los fieles que se congregaron en los alrededores de la Plaza de Armas, quienes vitorearon el nombre del Papa y expresaron su alegría por su presencia en Lima. La llegada de León XIV a la Plaza se realizó a bordo del papamóvil, que se detuvo previamente para que el Papa pudiera orar ante la imagen del Señor de los Milagros en la iglesia de Las Nazarenas.

Lectura rápida

¿Qué recibió el Papa en Lima?
El Papa recibió una camiseta de la selección peruana durante su visita.

¿Quién le entregó la camiseta?
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, fue quien le entregó la camiseta.

¿Qué más le otorgó el alcalde al Papa?
Además de la camiseta, le entregó las llaves de la ciudad.

¿Dónde se llevó a cabo la ceremonia?
La ceremonia se realizó en la Plaza de Armas de Lima.

¿Cómo fue recibida la visita del Papa?
La visita fue recibida con entusiasmo por los fieles que se congregaron en la plaza.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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