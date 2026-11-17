FOTO: El papa perdona a quien le lanzó un rosario al ojo en Perú

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (AP) — El papa León XIV ha manifestado su perdón hacia la persona que le lanzó un rosario antes de su misa final en Perú, el cual le impactó en el ojo. El pontífice describió el acto como una expresión de la profunda fe de quien se lo arrojó.

Este incidente ocurrió durante un recorrido en el papamóvil el lunes, cuando aproximadamente 1,5 millones de personas se congregaron en una base aérea de Lima para la ceremonia. A pesar del golpe, León continuó con su actividad como si nada hubiera sucedido, aunque hizo una mueca y se tocó el ojo.

En una conferencia de prensa a bordo del avión que lo llevaba de regreso a casa, el papa recibió disculpas de una reportera peruana por el suceso. Conocedor de la cultura local, el pontífice minimizó el incidente, sugiriendo que se trataba de una persona que simplemente quería acercarse a él.

Además, León XIV se tomó el momento con humor. "El cariño de los peruanos, incluida la persona que con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario, son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo, pero que marcan la vida de uno y que dicen que aquí de verdad hay entusiasmo", comentó. Y agregó: "Aquí hay profunda fe. Aquí hay un deseo de recibir la bendición del Señor".

Es común que la gente lance objetos como rosarios, peluches y camisetas deportivas hacia el papa durante sus recorridos en el papamóvil. A menudo, León XIV ha sorprendido a las multitudes con su rápida habilidad para atraparlos. Sin embargo, sus guardaespaldas advierten que estos lanzamientos representan uno de sus mayores desafíos de seguridad en público.